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Konya Büyükşehir’den geri dönüşüm atık getirene ücretsiz tramvay bileti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde; Kültürpark, Otogar ve Bosna Hersek Tramvay duraklarına kurulan stantlara geri dönüşebilen atık getiren vatandaşlara ücretsiz tramvay bileti hediye ediyor. Biletler 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kullanılabilecek.

KONYA 02.06.2022, 14:24
Konya Büyükşehir’den geri dönüşüm atık getirene ücretsiz tramvay bileti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde; Kültürpark, Otogar ve Bosna Hersek Tramvay duraklarına kurulan stantlara geri dönüşebilen atık getiren vatandaşlara ücretsiz tramvay bileti hediye ediyor. Biletler 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kullanılabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Çevre Günü dolayısıyla özel atık toplama kampanyası başlattı. Büyükşehir, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara stantlar kurarak geri dönüşüm atık getirenlere ücretsiz tramvay bileti veriyor. Vatandaşlar; Kültürpark, Otogar ve Bosna Hersek Tramvay duraklarında kurulan stantlara saat 10.00 ile 20.00 arasında gelerek getirdikleri geri dönüşüm atıklarını bırakarak biletlerini temin edebiliyor. Alınan biletler 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kullanılabilecek.

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