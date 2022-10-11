Konya Büyükşehir’den Emirgazi’ye yüksek standartlı mahalle yolları

Sorumluluk alanındaki bölgelerde mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için yoğun şekilde çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı çerçevesinde Emirgazi ilçesinde 16,2 kilometre daha mahalle yolu kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı çerçevesinde Emirgazi’ye 16,2 kilometre daha mahalle yolu kazandırdı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda kaliteyi merkez standardına yükseltmeye önem verdiklerini ifade ederek bu doğrultuda yalnızca 2022 yılı içerisinde 600 kilometreden fazla mahalle yolunu Konya’ya kazandırmak için mesai harcadıklarını söyledi. Bu yıl 31 ilçede eş zamanlı şekilde yürüttükleri yol yapım projeleri çerçevesinde Emirgazi’ye de 16,2 kilometre mahalle yolu kazandırdıklarını belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, “3 kilometrelik Döver Bağlantı Yolu ile yine 3 kilometrelik Demirci ile Boldacı Yaylası arası, 5,5 kilometrelik Kolukman Yolu ve 4,7 kilometrelik Akören-Demirci Yaylası Yolu’ndaki çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şehrimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Emirgazi’ye kazandırılan yolların maliyetinin 14,4 milyon TL’yi bulduğunu kaydeden Başkan Altay, Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekun kalkınması adına ilçe belediyeleriyle uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.