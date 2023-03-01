Konya Büyükşehir’den depremzede üniversite öğrencilerine etüd salonu desteği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem felaketleri dolayısıyla Konya’da misafir ettikleri depremzede üniversite öğrencilerinin online eğitimlerine katılabilmeleri için Büyükşehir Belediyesinin öğrenci merkezlerindeki bilişim destekli etüt salonlarından faydalanabileceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’daki depremzede üniversite öğrencilerinin online eğitimlerinden geri kalmaması için etüt merkezlerini öğrencilerin istifadesine sunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asrın felaketinin yaralarını sarmak için devlet-millet iş birliğiyle Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen tüm bölgelerde özellikle çocukları ve gençleri rehabilite edici etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Deprem felaketlerinden sonra birçok insanın yaşadıkları şehirlerinden ayrılmak zorunda kaldığına dikkat çeken Başkan Altay, “Konyamızda da çok sayıda depremzede üniversite öğrencimizi aileleriyle birlikte misafir ediyoruz. Deprem bölgelerinde hayatın normale dönmesi için gayret gösterirken bir yandan da şehrimizde bulunan üniversiteli gençlerimizin derslerinden geri kalmamasını istiyoruz. Bu doğrultuda şehrimizdeki üniversiteli depremzede öğrencilerimizin online eğitimlerine katılabilmeleri için Büyükşehir Belediyemizin öğrenci merkezlerinde oluşturduğumuz bilişim destekli etüt salonlarımızı gençlerimizin istifadesine sunduk. Yarınlarımızı inşa edecek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve burada bulundukları süre zarında eğitimlerine katkı sunmak için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Üniversiteli depremzede öğrencilerinin online eğitimlere katılabilecekleri merkezler ise şu şekilde: Atmosfer Bosna (Kılıçarslan Gençlik Merkezi), Keykavus Lise Medeniyet Akademisi, Keykubad Lise Medeniyet Akademisi (Ecdat Bahçesi İçerisinde), Keyhüsrev Lise Medeniyet Akademisi (İplikçi Camii Yanı) ve Ereğli Lise Medeniyet Akademisi.