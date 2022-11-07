Konya Büyükşehir’den Çumra’daki kabak çekirdeği üreticisine eleme tesisi desteği

Konya genelinde çiftçiye ve üreticiye desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, kabak çekirdeği üretiminde Konya’da ilk sırada bulunan Çumra’da kabak çekirdeği üreticisi için eleme tesisi kurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesnin kırsalda üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarım projelerine desteği sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin Konya’nın 42 bin kilometrelik alanın tamamına hizmet verdiğini hatırlatarak özellikle kırsal bölgelerde üretimin artması için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu doğrultuda Çumra ilçesindeki kabak çekirdeği üreticisine eleme tesisi desteğinde bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “Ülkemiz, çerezlik kabak üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca gıda, kozmetik ve sanayi alanlarında da kullanılan kabak çekirdeği şehrimiz için stratejik öneme sahip. Çumra’mız kabak çekirdeği üretiminde Konya’da ilk sırada. Üretim alanı ve miktarının artmasıyla birlikte, yıllardır geleneksel üretim sistemleriyle gerçekleştirilen çerezlik kabak üretimi artık modern ekim ve hasat makinalarıyla yapılıyor. Biz de Büyükşehir olarak Çumra ilçemize hibe ettiğimiz modern kabak eleme tesisindeki yüksek temizleme, ayıklama, tasnifleme özellikleri sayesinde işçilik ve zamandan tasarruf ediliyor. Ayrıca sınıflandırma ve tasniflemenin ürüne kattığı kalite ve yüksek pazar değeri ile bölgenin kalkınmasına, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer almasına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, kabak eleme tesisinde gerekli elek değişimleri yapılarak; ay çekirdeği, arpa, buğday ve baklagillerin de elenebildiğini; zaman, işçilik ve maddi açıdan da tasarruf sağlanarak bölge çiftçisinin hizmetine sunduklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Konya’da 2021 yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 84 bin 790 dekar alana çerezlik kabak ekilirken, bunun 40 bin dekar ile yaklaşık yarısı Çumra’ya ait. Yine aynı yıl içinde Konya genelinde 10 bin 376 ton kabak çekirdeği üretilirken yalnızca Çumra’da 5 bin 200 ton kabak çekirdeği hasadı yapıldı.