Konya Büyükşehir’den “Bisiklet Şehri Konya” temalı resim yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki ortaokul 7. sınıf öğrencilerine yönelik “Bisiklet Şehri Konya” temalı resim yarışması düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya genelindeki 7. sınıflara yönelik “Bisiklet Şehri Konya” temalı resim yarışması düzenleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bisiklet Şehri Konya” vurgusunu yeni nesillere aşılamak adına farklı yaş gruplarına yönelik resim yarışmalarına devam ettiklerini belirtti. İlkokul 4’üncü sınıflar arasında yapılan yarışmanın ödüllerini geçtiğimiz ay Konya’da düzenlenen İklim Şurası’nda verildiğini hatırlatan Başkan Altay, şimdi de 7. sınıflar arasında bir yarışmayı başlattıklarını söyledi. “Bisiklet Şehri Konya” teması ile Konya’nın 31 ilçesinde bulunan tüm 7. sınıf öğrencilerinin katılabildiği yarışma ile amaçlarının bisiklet konusunda farkındalık oluşturarak bisikleti sevdirmek olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çocuklarımızın sınırsız hayal gücüyle birbirinden güzel resimlerin ortaya çıkaracağına inanıyorum. Yarışma sonunda her ilçemizden ilk 3’e giren öğrencilerimize bisiklet, kask ve bisiklet ekipmanı hediye edeceğiz. Resimlerin en geç 6 Mayıs tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Tüm öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Dereceye girenlerin 27 Mayıs 2022’de açıklanacağı yarışmanın ödül töreni ise 3 Haziran 2022 tarihinde Dünya Bisiklet Günü’nde gerçekleştirilecek.