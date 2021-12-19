Konya Büyükşehir’den 31 ilçede yoğun kar mesaisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışına karşı yolları açık tutmak için 31 ilçede 24 saat esasına göre kar mesaisi yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde ve 31 ilçede kar temizleme çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran kar yağışının günlük hayatı etkilememesi için Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz halinde olduklarını ifade etti. Başkan Altay, “Şükürler olsun kar yüzümüzü güldürdü. Vatandaşlarımızın gündelik hayatının olumsuz etkilenmemesi için şehir merkezi ve 31 ilçedeki sorumluluk alanımızdaki ulaşım ağını 1.417 personel ve 291 araçla açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kardan yıkılan, kırılan ağaçlarımızı da kaldırıyoruz, yerine daha fazlasını dikeriz inşallah. Kar temizliğinde ana caddeler, hastane yolları, toplu ulaşım güzergahları önceliğimiz” diye konuştu. Son yılların en yoğun kar yağışına karşı Konyalılardan araçlarına kar lastiği takmalarını, takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını da isteyen Başkan Altay, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması halinde Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çağrı Merkezi’ne 444 55 42 nolu numaradan ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.