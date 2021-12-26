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Konya Büyükşehir’den 2021’de tarıma 33 milyon lira destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde tarımın kalkınması ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması amacıyla 2021 yılında 33 milyon liralık tarımsal destek ve sulama yatırımı gerçekleştirdi.

KONYA 26.12.2021, 15:10
Konya Büyükşehir’den 2021’de tarıma 33 milyon lira destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde tarımın kalkınması ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması amacıyla 2021 yılında 33 milyon liralık tarımsal destek ve sulama yatırımı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak susuz tarım modeline ağırlık verdiklerini belirterek, yeni ürün desenlerini geliştirmek amacıyla çiftçiye verdikleri desteğin devam edeceğini ifade etti. Başkan Altay, 2018 yılından bu yana toplamda 52 milyon liralık tarımsal destek, 65 milyon liralık küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımı yaptıklarını söyledi.

Konya genelinde tarıma ve tarım projelerine desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da Konyalı çiftçilere desteğini sürdürdü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz şekilde sürdürdüklerini belirterek, özellikle pandemi döneminde tarımsal üretimin ve bu alanda kendi kendine yeten bir ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

“İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak susuz tarım modeline ağırlık verdik”

İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak yeni ürün desenlerinin desteklenmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Bu süreçte az su tüketen veya susuz tarım modeliyle yetişebilecek ürünler önceliğimiz oldu. Büyükşehir olarak meyve fidanından tohum desteğine, fideden, sera naylonuna, tıbbi aromatik bitkilerden tarımsal makine ve ekipman desteğine kadar birçok alanda üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak için gayret gösteriyoruz. Özellikle iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak susuz tarım modeline ağırlık veriyoruz. Desteklemelerimizin bir kısmını genel destekleme kapsamında 31 ilçemizdeki Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı tüm çiftçilerimize yönelik yaparken bir kısmını da ilçe bazlı o bölgeye katma değer katacak yeni ürün desenleri üzerinden gerçekleştiriyoruz” dedi.

"2018’den bu yana 52 milyon lira tarımsal destek, 65 milyon lira sulama yatırımı"

Sadece 2021 yılında 33 milyon lira tarımsal destek ve tarımsal sulama yatırımı yaptıklarını aktaran Başkan Altay, “Ayrıca 2018-2021 dönemleri arasında 65 Milyon lira değerinde 48 küçük ölçekli tarımsal sulama projesini hayata geçirdik. Yine aynı dönemde 52 Milyon lira değerinde de tarımsal destekleme gerçekleştirdik” diye konuştu.

2021 yılı içerisinde 3 bin 383 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği kapsamında; asma, ceviz, böğürtlen, kayısı, ahududu, lavanta, aronya, yaban mersini, adaçayı kekik, Macar Fiği, korunga, yonca ve fasülye tohum desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ortak kullanımı için tarımsal makine ve ekipman desteklemeleri kapsamında 2.5 ton/saat kapasiteli selektör, üzüm sıkma, katı gübre dağıtma, sarımak-soğan dikim, sarımsak patates hasat, kükürt atma, kükürt serpme, taş toplama makine desteklemesi yaptı.

Büyükşehir bal üreticisinin yanında

Göksu Taşeli Havzası Projesi kapsamında 1.3 milyon lira değerinde Bozkır Bal dolum Tesisi’ni ilçeye kazandıran Büyükşehir ayrıca daha hijyenik şartlarda üretim yapılması ve üretimde kaybın en aza indirilmesi için 445 bal üreticisine bal dinlendirme kazanı, bal süzme makinesi, bal sağım çadırı ve güneş enerji paneli desteğinde bulundu.

Tarımın kalkınması için sektör paydaşlarıyla işbirliği

Tarımsal üretimin artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere KOP İdaresi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), ilçe belediyeleri, üniversiteler ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü gibi birçok kurumla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, 1,8 milyon Lavanta fidesi dikilen Güneysınır ilçesine KOP desteğiyle 1.8 Milyon lira değerinde Güneysınır Lavanta Damıtma Tesisi’ni hayata geçirdi.

İlçelere modern mezbahalar

KOP desteğiyle; Bozkır, Yunak, Doğanhisar, Taşkent ve Akşehir’e modern mezbahalar kazandırılırken yine KOP desteğiyle Ilgın’a 4 milyon lira destekle modern hayvan pazarı inşa edildi. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve saate 200 analiz yapma özelliğine sahip süt analiz laboratuvarını kurulurken yine küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, koyunlarda et, süt ve yavru verimini arttırmak için de damızlık koç desteğinde bulunuldu. Ayrıca TKDK işbirliğiyle Halkapınar’a 1.2 milyon TL destekle mantar üretim tesisi kazandırıldı.

Atıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

Ayrıca atıl arazileri susuz tarım modeline uygun yerli tohum kullanarak sosyal destek amacıyla değerlendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Meram Çomaklı ve Kulu Acıkuyu’da her yıl 1,5 milyon metrekare araziyi ekip sosyal amaçlı değerlendiriyor. Çomaklıda 700 bin metrekare de hasat edilen arpalar Kastamonu’da selden etkilenen hayvan yetiştiricilerine destek olan afet bölgesine amacıyla gönderilmişti.

Öte yandan 2021 yılında 31 ilçedeki çiftçilere ve okullardaki öğrencilere tarımsal eğitimler veren Konya Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine de destek veriyor. Şu anda aktif 8 kadın kooperatifiyle işbirliğini sürdüren Büyükşehir, tarımsal üretimi markalaşma ve pazarlama konularında ortak çalışma yürütüyor.

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