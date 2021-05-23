Konya Büyükşehir’den 2021’de mahalle yollarına 128 milyon lira

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerdeki mahalle yollarının kalitesini yükseltmek ve ihtiyaç olan bölgelere yeni yollar kazandırmak amacıyla sorumluluk alanlarında bu yıl 392 kilometrelik mahalle yolu çalışması başlattıklarını söyledi. 29 ilçeye kazandırılacak mahalle yolları 128 milyon liraya mal olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Konya genelindeki sorumluluk alanlarında 392 kilometre mahalle yolu çalışması gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Konya il sınırları içindeki bütün ilçeler ile mahalleye dönüşen eski köy ve beldelerde yatırım seferberliğini sürdüğünü ifade ederek, mahalle yollarının tamamında vatandaşların daha konforlu seyahat etmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekun kalkınmış bir şehir olması için ilçe belediyeleriyle el ele vererek koordinasyon ve uyum içerisinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “İlçelerimize prestij caddeler kazandırdıktan sonra mahalle yollarında da kaliteyi yükseltmeye ve ihtiyaç olan mahallelere yeni yollar yapmaya devam ediyoruz. Buna göre 2021 yılı yatırım programımız kapsamında 29 ilçemizde 392 kilometre mahalle yolu yatırımına başladık” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilçelerde gerçekleştireceği sathi kaplama mahalle yolu çalışmalarının maliyeti 128 milyon lira tutuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarına ilave olarak; Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde de sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirecek.