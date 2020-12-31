banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu gece TV Programlarında neler var?
Bu gece TV Programlarında neler var?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Konya Büyükşehir’den 2020’de 51 milyon TL sosyal destek, 65 milyon Tl fatura desteği

Konya genelinde 2020’de 51 milyon TL sosyal destekte bulunduklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ayrıca su fiyatlarını 2019 yılına geri çekerek vatandaşların bütçesine 65 milyon liranın üzerinde fatura indirimi sağladıklarını söyledi.

KONYA 31.12.2020, 15:11
10
Konya Büyükşehir’den 2020’de 51 milyon TL sosyal destek, 65 milyon Tl fatura desteği

Konya genelinde 2020’de 51 milyon TL sosyal destekte bulunduklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ayrıca su fiyatlarını 2019 yılına geri çekerek vatandaşların bütçesine 65 milyon liranın üzerinde fatura indirimi sağladıklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında da toplumun her kesimine yönelik desteği devam etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir taraftan altyapı ve fiziki yatırımlarla şehri imar ettiklerini, bir taraftan da sosyal belediyeciliğin gereği olarak toplumun bütün kesimlerinin yanında olmaya gayret ettiklerini ifade etti. Sosyal belediyecilikte Türkiye’de söz sahibi bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Altay, pandemi yılı olarak geride kalan 2020’de desteklerin kesintisiz sürdüğünü, belediyeler bazında Türkiye’nin en geniş sosyal destek paketini hayata geçirerek el uzatmadıkları kimse kalmadığını vurguladı.

"Sosyal kart ile ihtiyaç sahiplerine destek"

2010 yılından bu yana uygulanan Sosyal Kart Projesi ile ihtiyaç sahiplerinin sürekli olarak anlaşmalı marketlerden gıda ve temizlik ürünleri almalarına olanak tanıdıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bunun yanında pandemi nedeniyle durumu kötüleşen hemşehrilerimize de destek çalışması yürüttük. Bu kapsamda 2020 yılında Konya genelinde hemşehrilerimize 51 milyon TL tutarında sosyal destek sağladık” diyerek, su fiyatlarını da 2019 yılına geri çekerek vatandaşların bütçesine 65 milyon 187 bin lira fatura indirimi sağladıklarını söyledi.

"Toplunun her kesimi destekten faydalandı"

2020 yılında verdikleri sosyal desteklerin bilgisini veren Başkan Altay, “Sosyal Kart ile 115 bin 443 aileye 32 milyon 114 bin TL alışveriş desteği sağladık. Her gün 5 bin 96 aileye 10 bin 114 adet ekmek desteği sağlıyoruz. İlk, orta ve lisede eğitimine devam eden 17 bin 623 öğrencimize aylık eğitim desteğinde bulunuyoruz. Bu çocuklarımız için verdiğimiz tutar 8 milyon 449 bin TL’ye ulaştı. 5 bin 94 hemşehrimize 2 milyon 20 bin TL nakit desteğinde bulunduk. Her ay 16 bin 332 engellimize yüzde 50 su faturası indirimi sağlıyoruz. Her ay 3 bin 550 aileye 40 binişlik ulaşım desteği; bin 524 aileye 12 bin 330 metreküp su faturası desteği sağlıyoruz. Aile ve Kadın Destek Merkezimiz (AKDEM) ile bin 910 ailemize rehberlik ve danışmanlık desteği verdik. Çeşitli sebeplerle sokakta kalan 3 bin 254 kişiyi otelde misafir ettik” diye konuştu.

Esnaf ve iş yerlerine yönelik destekler

Pandemi süresince esnafın da yanında olduklarını anlatan Başkan Altay, “Belediyemizin kiracısı olan esnafımızın kira ödemelerini 2 ay süreyle iptal ettik. İş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalan ve talepte bulunan hemşehrilerimizin evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almadık. Esnafımızın 2 ay boyunca iş yerindeki suyu ücretsiz kullanımlarını sağladık. Yeni süreçte bazı esnaf gruplarımızla ilgili yeni çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yaptığımız çalışma sonucu 2 bin 199 esnafımıza daha destek olduk.” açıklamasında bulundu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12