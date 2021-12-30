Konya Büyükşehir’den 200 bin öğrenciye ölçme ve değerlendirme

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan uygulamada, 31 ilçedeki ortaokullarda ve liselerde okuyan 200 bin öğrenciye yönelik ölçme ve değerlendirme yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında şehir genelindeki 200 bin ortaokul ve lise öğrencisine yönelik ölçme ve değerlendirme gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirdikleri uygulamada öğrencilerin kendilerini deneme ve ölçme fırsatı bulduğunu ifade ederek, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Altay, gençlerin ülkemizin yarınları için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize hem sosyal anlamda hem de eğitimlerine katkı anlamında desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz işbirliğiyle 31 ilçemizde 200 bin öğrencimize LGS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Kazanım Değerlendirme yaptık. 8. sınıf öğrencilerimiz LGS, 12. sınıf öğrencilerimiz TYT; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de Kazanım Değerlendirme tabi tutularak kendilerini ölçme imkanı buldu. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Konya’nın 31 ilçesinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirmelere katılan öğrenciler de Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, yapılan uygulamada kendilerini deneme ve ölçme imkanı bulduklarını söyledi. Öğrenciler soruların videolu çözümlerine Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalından ulaşabiliyor.