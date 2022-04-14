Konya Büyükşehir yurtdışında akıllı şehir eğitimi veriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de kamu kurumlarında görev yapan çalışanlara “Akıllı Şehir Sistemleri ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimi Projesi” çerçevesinde eğitim verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde yurt dışındaki belediyelere eğitim veriyor. Akıllı Şehircilik faaliyetleri ve belediyecilik hizmetleriyle model olan Konya Büyükşehir Belediyesi, “Akıllı Şehir Sistemleri ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimi Projesi” çerçevesinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de kamu kurumlarında ve şirketlerde görev yapan çalışanlara eğitim verdi.

“Konya akıllı şehir konusunda örnek”

Duşanbe Akıllı Şehir binasında gerçekleştirilen eğitimler, Duşanbe Akıllı Şehir Başkanı Samadzod Sadi, TİKA Eğitim Koordinatörü Mustafa Haşim Polat ve TİKA Duşanbe Koordinatörü Hacı İbrahim Erbir’in yaptığı konuşmalarla başladı. Duşanbe Akıllı Şehir yetkilileri, verilen eğitimlerin kurumsal kapasitelerinin gelişimine büyük katkı sunacağını ifade ederek, “Konya, Akıllı Şehircilik ve temel belediyecilik hizmetleri konusunda model alınabilecek bir şehir. Verilen bu eğitimler ve yapılan toplantılar sonrasında gerçekleştirilecek birçok uygulama için her türlü işbirliğinden memnuniyet duyarız. Verilen eğitimlerden dolayı TİKA ve Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

6 Gün süren eğitimler dolu dolu geçti

Konya Büyükşehir Belediyesince 6 gün süren eğitimlerde katılımcılara akıllı şehirlerle ilgili genel bilgi verilirken; akabinde Konya’nın akıllı şehir uygulamaları, akıllı şehir stratejisi, yol haritası, dijital dönüşüm eğitimleri ile şehir içi ulaşımın planlanması, akıllı ulaşım sistemleri, toplu ulaşımın optimizasyonu ve bisikletli ulaşım konuları anlatıldı. Ayrıca, yerel yönetimlerde stratejik plan hazırlanması süreci, stratejik plan ile ilgili kavramlar, stratejik plana bağlı performans yönetim sistemi ile ilgili de teorik ve pratik eğitimler verildi.