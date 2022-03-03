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Konya Büyükşehir tiyatro oyunlarıyla öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde anaokulundan liseye kadar öğrencilerin toplumsal değerler konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla kukla tiyatrosu ve Çevrimiçi Gençlik isimli tiyatro oyununu sahneliyor.

KONYA 03.03.2022, 14:36
Konya Büyükşehir tiyatro oyunlarıyla öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde anaokulundan liseye kadar öğrencilerin toplumsal değerler konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla kukla tiyatrosu ve Çevrimiçi Gençlik isimli tiyatro oyununu sahneliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle; anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini tiyatro oyunlarıyla buluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aileden sonra ilk eğitim yerleri olan okullarda öğrencilerin daha bilinçli yetişmelerine katkı sağlamak için çok sayıda faaliyet yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini kukla tiyatrosu; ortaokul ve lise öğrencilerini “Çevrimiçi Gençlik” isimli tiyatro oyunlarıyla buluşturduklarını belirten Başkan Altay, “31 ilçemizdeki öğrencilerle buluşacak kukla tiyatrosunda çocuklarımıza su tasarrufu, Sıfır Atık ve geri dönüşüm konularında eğlenceli bir dille bilgilendirme yapılıyor. İnsan Mektebi ve Ekranla Değil Akranla Oyna Projelerimiz kapsamında 13 ilçemizde sergilenecek ‘Çevrimiçi Gençlik’ adlı tiyatro oyunuyla da gençlerimizde sosyal medya bağımlılığı ve değerlerimize karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin yarınları olan çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Farklı ilçelerde sergilenen tiyatro oyunlarını beğeniyle izleyen öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini ifade ettiler.

Çat Kapı Tiyatro 75 bin öğrenciye ulaştı

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında şehir genelindeki 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik sergilediği Çat Kapı Tiyatroları ile 75 bin öğrenciye ulaşarak, öğrencilerin toplumsal değerler konusunda bilinçlenmelerine katkı sağladı. Medeniyet Okulu Çat Kapı Sınıf Tiyatroları ise, eğitim öğretin yılının ikinci döneminde Konya Genelindeki tüm anaokullarını ziyaret edecek.

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