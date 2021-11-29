Konya Büyükşehir Tatköy yolunda kaliteyi yükseltti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Tatköy Mahallesini şehir merkezine bağlayan 3,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ilçesine bağlı Tatköy Mahallesi bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim mahalle yollarında kaliteyi yükseltmek için çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda 2021 yılında 400 kilometre mahalle yolu yaptıklarını hatırlattı. Yoğun olarak kullanılan Tatköy bağlantı yolunda da sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın ulaşım konusunda daha konforlu bir yol ağına sahip olması için gayret ediyoruz. Bu kapsamda Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi’nin şehir merkeziyle bağlantısını oluşturan 3,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmamızı tamamlayarak yolu ulaşıma açtık. Bundan böyle Tatköy’de yaşayan hemşerilerimiz merkeze ulaşımlarını daha konforlu bir şekilde yapacak. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.