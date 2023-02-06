Konya Büyükşehir personeli deprem bölgesi için kan bağışında bulunuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrası oluşabilecek kan ihtiyacına karşı Kızılay iş birliğinde belediye personeline yönelik kan bağışı kampanyası başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremin ardından oluşacak kan ihtiyacını karşılamaya destek olmak için Kızılay işbirliğinde belediye personeline yönelik kan bağış çalışması başlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi Konevi Yerleşkesinde kurulan Kan Bağış Tırı’na gelen Büyükşehir ve KOSİ Genel Müdürlüğü personeli, depremde yaralanan insanlara kan vermek için sıraya girdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak depremin yaralarını sarmak için ekip ve araç desteğinde bulunduklarını, her türlü desteği vermek için canla başla çalıştıklarını ifade ederek, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası yaralı kardeşlerimiz için ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapan Türk Kızılayı’na hep birlikte katkı sağlayalım. Büyükşehir personelimiz Konevi Yerleşkemizde kurulan Kan Bağış Tır’ına bağışta bulunuyor. Hemşehrilerimizi de Kızılay’a başvurarak kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Konya merkezde Kızılay Kan Toplama Merkezlerinin hizmet verdiği alanlar şöyle: Karatay Belediyesi önü, Real AVM önü, Hacıveyiszade Camii önü, Zafer Meydanı Eski İl Sağlık Müdürlüğü Önü, Kayalıpark, Selçuk Üniversitesi Kampüsü içi, Şehir Hastanesi zemin kat, Kızılay Konya Merkez Bina (Enerya arkası).