Konya Büyükşehir Mehter Takımı her hafta vatandaşlarla buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmak ve mehteran ruhunu yaşatmak amacıyla her hafta Salı günleri Zafer Meydanı’nda, Cuma günleri ise Mevlana Meydanı’nda konser veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın Zafer Meydanı ile Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirdiği konserler vatandaşlardan ilgi görüyor. Türkiye’nin en köklü bando ve mehter heyetlerinden birine sahip olan Konya Büyükşehir Belediyesi, pandemiden dolayı ara verdiği mehteran konserlerini yeniden Konyalılarla buluşturmaya başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmak ve mehteran ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiği konserler; Salı günleri saat 14.30’da Zafer Meydanı’nda, Cuma günleri de saat 15.00’te Mevlana Meydanı’nda büyük coşkuya sahne oluyor. Verilen konserlerin yanında eğitim öğretim yılı içinde okullarda İstiklal Marşı okumaları da gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, okullardaki çeşitli etkinliklerde de öğrencilerle bir araya geliyor.