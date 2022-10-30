Konya Büyükşehir Kızılören’de mağaradan peynir çıkarma geleneğini yaşatıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde asırlardır devam eden mağaralardan tulum peyniri çıkartma geleneğini şölene dönüştürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’nde bu yıl da Tulum Peyniri Şöleni düzenledi. Kızılören Mahallesi’nde yüzyıllardır süregelen mağaralardan tulum peyniri çıkartma etkinlikleri Konya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda şölene dönüştürülüyor. Etkinlikte yöre halkı, mağaralara yerleştirdiği tulum peynirlerini coşku içerisinde çıkarttı. Büyükşehir Belediyesi de nitelik ve kalite analizleri yapmak ve ürün geliştirmek maksatlı yerleştirdiği 50 kilo peyniri mağaradan çıkararak sıcak ekmek eşliğinde vatandaşlara ikram ederken Konya’nın mağara peynirleri de şölende tanıtıldı. Peynirleri mağaralardan çıkartan vatandaşlar, olgunlaşan peynirlerin büyük çoğunluğunu kendi ihtiyaçları için kullanırken bir kısmını da gelir sağlamak amaçlı düzenlenen etkinlikte satışa sundu. Asırlardır devam eden geleneği şölen haline getiren Konya Büyükşehir Belediyesi, mağaralardan tulum peyniri çıkarma etkinliğiyle Kızılören peynirini Konya gastronomi turizmine kazandırmayı amaçlıyor.

Kızılören’de her yıl Haziran ayı başında deri tulum ve bidonlara doldurdukları yaklaşık 50 ton peyniri olgunlaşması için mağaralara bırakan yöre halkı, mağaralarda olgunlaşan peynirleri Ekim ayı sonunda çıkartıyor.