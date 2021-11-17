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Konya Büyükşehir kesintisiz su hizmeti için önemli bir çalışma daha yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir şebeke suyunda büyük çaplı su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla büyük bir projeyi hayata geçiriyor.

KONYA 17.11.2021, 13:25
Konya Büyükşehir kesintisiz su hizmeti için önemli bir çalışma daha yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir şebeke suyunda büyük çaplı su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla büyük bir projeyi hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerini genele yaymak için çalışmalarını sürdürüyor. Parsana Mahallesi eski hobi bahçeleri alanında yapılan imar değişikliği sebebiyle Sakarya Mahallesi ve Yazır Mahallesi ile bu mahalleler arasında kalan alanın içme suyunu sağlayan isale hattında deplase çalışması yapan KOSKİ; 900 milimetre ve 600 milimetre çaplı çelik isale hattı borularının bağlantılarını yapacak. Yaklaşık 14 saat sürecek çalışma dolayısıyla Binkonutlar, Cumhuriyet, Dumlupınar, Horozluhan (1. Organize sanayi), Malazgirt, Sakarya, Şeyhşamil ve Yazır mahallerine 18 Kasım Perşembe günü 09.00-23.00 saatleri arasında su verilemeyecek. Son yılların en geniş kapsamlı çalışmalarından birini gerçekleştirecek olan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların uzun süre kullanabilecekleri sağlıklı bir altyapı kazandıracak. Söz konusu kesintiden etkilenecek 47 bin 666 abone kısa mesaj yoluyla bilgilendirildi.

20 farklı noktada 20 farklı işlem gerçekleştirilecek

Okulların kapalı olduğu bir güne denk getirilerek öğrencilerin eğitimini etkileyecek olumsuzluklardan kaçınan KOSKİ Genel Müdürlüğü, deplase çalışması için sular zorunlu olarak kesileceğinden, daha önce planladığı ve kelebek vanaları temin edilmiş olan ana isale hattı vanalarının değişimini de gerçekleştirecek. 10 farklı noktada eş zamanlı olarak arızalı olan ve görev yapmayan 9 kelebek vana ile 12 adet sürgülü saplama vanalarının değişimi gibi 20 farklı işlemi gerçekleştirecek olan KOSKİ, işlemler tamamlandıkça suyu kısım kısım verecek. Yapılacak vana değişimi bölgede daha sonra büyük çaplı kesintilerin tamamen önüne geçecek.

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