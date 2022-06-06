Konya Büyükşehir İtfaiyesi Nijeryalı itfaiyecileri eğitiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Nijerya Federal Cumhuriyeti işbirliğinde hazırlanan Acil Durum, Afetlere Müdahaleyi Geliştirme ve İleri Seviye İtfaiye Eğitimleri çerçevesinde işbirliği protokolü için Konya’ya gelen Nijeryalı heyet itfaiye tatbikatına katıldı. Eğitim protokolüyle 2022 yılı içerisinde ilk etapta Nijerya itfaiye ekiplerinden bin 500 personel Konya İtfaiye Eğitim Merkezi’nde eğitim görecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Nijerya Federal Cumhuriyeti’nden gelen itfaiyecilere eğitim veriyor. Acil Durum, Afetlere Müdahaleyi Geliştirme ve İleri Seviye İtfaiye Eğitimleri çerçevesinde işbirliği protokolü için Konya’ya gelen Nijerya İçişleri Bakanlığı heyeti iki gün süren itfaiye tatbikatına katıldı. Nijerya Federal Cumhuriyeti Müsteşarı Dr. Shuaib M. Belgore ve İtfaiye Genel Müdürü Olufunsho Alabi ile itfaiyecilerden oluşan heyet, Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Okulu’nu ziyaret etti. Heyet, teknik incelemelerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan tatbikata katıldı. Araç Yangınlarına Müdahale, Trafik Kazalarına Müdahale, Akaryakıt Tankeri Yangınlarına Müdahale, Çatı Katı Yangınlarına Müdahale ve Yüksekte İple Erişimden oluşan tatbikat gerçeği aratmadı. 2022 yılı içerisinde ilk etapta Nijerya itfaiye ekiplerinden bin 500 personelin Konya’ya gelerek başlayacağı eğitimler çerçevesinde Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi “Temel İtfaiye Er Eğitimi”, Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Okulu “Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Eğitimi” ve Konya il AFAD Müdürlüğü, “Yönetim ve Organizasyon Eğitimi” verecek. Uluslararası alanda eğitimlerini sürdürerek bir marka haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bugüne kadar TİKA işbirliğiyle Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Gambiya, Libya ve Filistin itfaiyelerine temel ve ileri seviye itfaiye eğitimleri verdi.