Konya Büyükşehir ile NEÜ tarım alanında iş birliği yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) arasında tarıma yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ortak hizmet protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve NEÜ arasında tarıma yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ortak hizmet protokolü imzalandı. Büyükşehir Taş Bina’da düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birçok vasfıyla öne çıkan Konya’nın; üniversite sayısı, üniversite öğrencisi ve kapasitesi açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olduğuna dikkat çekti.

“NEÜ, iş birliğini en güçlü yaptığımız üniversitelerimizden”

5 üniversitedeki 130 bine yakın öğrencinin ve binlerce öğretim elemanının Konya’ya önemli bir dinamizm kattığını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerimizle iş birliği içerisindeyiz. Bu iş birliğini en güçlü yaptığımız üniversitelerimizden birisi de Necmettin Erbakan Üniversitesi. Bugün imzalayacağımız protokolle tarım ve hayvancılık alanında ortak çalışma yürüteceğiz. Rektörümüze hem şehrimize kattığı değerden dolayı hem de üniversitemizin gelişimi için gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Necmettin Erbakan Üniversitemiz sağlam adımlarla yarınlara yürüyor. İnşallah çok daha güçlü bir üniversite haline gelecek. Türkiye’nin marka üniversitelerinden biri olacağına inanıyoruz. Biz de Büyükşehir olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İnşallah çiftçilerimiz için kazanç kapısı olacak”

Özellikle Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte kırsalda önemli çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, “Biz de kendimize merkezin dışında üç önemli hedef belirledik. Alt yapıyı tamamlamak, sosyal hayatı güçlendirmek, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların gelirini artırmak. Kırsaldaki en önemli önceliğimiz, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların gelirlerini artırmak. Bunun için öncü ve önder olmaya çalışıyoruz. Bu manada bugün yapacağımız protokolde bizim için yeni bir pencere olacak. İnşallah Ereğli’de bulunan üniversite kampüsü içerisine bir mantar serası kurularak ilk aşamada onun eğitim vermesi için öğrencilerimizin ve bölge çiftçimizin kullanımına açmış olacağız. İleride bu protokol çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üniversitemizin bilgi birikimi Konya Büyükşehir Belediyesi’nin itici gücüyle birlikte inşallah çiftçilerimiz için kazanç kapısı olacak. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Rektörümüze ve üniversite camiamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız her alanda sosyal belediyecilik yapıyor”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, belediyenin ilgi alanında olmayan konularda da ne zaman kendisine bir talep iletilse Başkan Altay’ın üniversitenin hamisi gibi sahiplendiğini belirterek, teşekkür etti. Prof. Dr. Zorlu, “Sosyal belediyecilik gerçekten Konya için bir ayrıcalık. Başkanımız her alanda gerçekten sosyal belediyecilik yapıyor. Mesela bizim protokol öncesi yaptığımız çok güzel bir faaliyet var; Sosyal İnovasyon Ajansı. Bu, birçok faaliyet öncesinde faaliyetin fotoğrafını çekerek yol haritasını belirlemede önemli bir konu. Her bir adımda belediyemize ve üniversitemize büyük yol haritası çizen bir kuruluş. Sosyal İnovasyon Ajansı sadece bir örnek. Bu imzalayacağımız protokol çerçevesinde de yine tarım ve ziraat konularında, veterinerlik alanında, hayvancılık alanında birçok noktada yine iş birliği yapacağız. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ve Prof. Dr. Zorlu, Konya Büyükşehir Belediyesi ile NEÜ arasında hayata geçirilecek ‘Tarıma Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü’nü imzaladı. Protokol çerçevesinde; Ziraat Fakültesi öğrencilerinin teorik ve pratik eğitimlerinde kullanılmak üzere, Ereğli Ziraat Fakültesi’ne; iklimlendirme sistemi, sulama sistemi, üretim ranzalarından oluşan tam teşekküllü bir kültür mantarı üretim çadırı kuruldu. İlk üretim için gerekli olan 12 tonluk üretim kompostu temin edilerek üretime hazır hale getirildi.