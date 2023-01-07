Konya Büyükşehir ilçelerdeki Şehir Konferanslarında sevilen isimleri Konyalılarla buluşturuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl ilçelerde ilgiyle takip edilen Şehir Konferansları bu yıl da Türkiye’nin sevilen isimlerini Konyalılarla buluşturuyor. 2023’ün ilk Şehir Konferansı’nda yazar Sıtkı Aslanhan; Sarayönü, Kulu, Ilgın ve Akşehir’de “Bilinçli Aile Duyarlı Genç” konulu konferans verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tanınmış şair, yazar, akademisyen ve araştırmacıları ilçelerde düzenlediği Şehir Konferanslarıyla 2023’te de Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde her yıl ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları bu yıl da dolu dolu geçerken, konferanslarda 2023 yılının ilk konuğu yazar Sıtkı Aslanhan oldu. Sarayönü, Kulu, Ilgın ve Akşehir’de düzenlenen “Bilinçli Aile Duyarlı Genç” konulu konferanslarda Aslanhan, internetin, teknolojinin, sosyal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı anne-babalara önemli uyarılar yaptı.

“Suç çocuklarda mı?”

Sultan Alparslan’a 6 yaşındayken babasının kılıç vererek kale kuşatmasını istediğini anlatan Aslanhan, “6 yaşında oğlunu kale kuşatmaya gönderiyor. Biz 6 yaşında oğlanı parkta rahat bırakmıyoruz. Ne bekliyorsunuz. Suç çocuklarda mı? Lütfen o telefonlardan kurtarın çocuklarınızı. Geçtiğimiz hafta Almanya’daydım, ondan önceki hafta Viyana’daydım, ondan önceki hafta Zürih’teydim. Avrupa’yı bırak, Amerika’yı bırak Papua Yeni Gine’de bile ayda 25-30 lira yükle sınırsız internet, sosyal medya gençlere bedava yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Niye bizim çocuklara veriyorlar? Çok mu seviyorlar” dedi.

“Çocuklarınızı yatmadan telefondan ve tabletten uzak tutun”

En büyük tehlikelerden birinin de gece yatmadan tabletle, telefonla muhatap olan bir gencin mavi ışığa maruz kalması olduğunu ifade eden Aslanhan, “Ekrandaki o mavi ışık dediğimiz meşhur ışık, beyne ‘daha gece olmadı, senin uyumana gerek yok’ mesajı gönderdiği için çocuğunuz 14 saat uyusa bile sabah yataktan dayak yemiş gibi kalkıyor. Bakın 14 saat uyusa bile, yatmadan yatakta telefonla, tabletle muhatapsa yataktan dayak yemiş gibi kalkıyor. Niye? Çünkü beden uyuyor ama beyin uyanık. Onun için kaliteli uykunun yolu, yatmadan en az iki saat önce teknolojiden uzak durmak, kitap okumak. Zaten kitabı elinize aldığınızda uyursunuz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları çerçevesinde Ocak ayında Derbent, Kadınhanı, Ereğli, Karapınar’da ilahiyatçı Mustafa Karataş “Hazreti Peygamber ve Sevgi Medeniyeti”; Cihanbeyli, Altınekin, Güneysınır ve Çumra’da Dursun Ali Erzincanlı ile “Şiir Dinletisi”; Beyşehir ve Seydişehir’de yazar Hayati İnanç ile “Hayata Şiir’den Bakmak”; Hadim ve Bozkır’da Aile Danışmanı Ferhat Aslan "Annelik ve Babalık Sanatı; Çeltik, Yunak, Doğanhisar ve Hüyük’te Alişan Kapaklıkaya ile “Ailede Etkili İletişim” konulu programlar gerçekleştirilecek.