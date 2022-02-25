Konya Büyükşehir ilçelerdeki öğrencileri tiyatroyla buluşturuyor

Sahnelediği nitelikli oyunlarla yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da büyük beğenisini kazanan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocukların pandemi sürecinde daha bilinçli olmasını sağlamak amacıyla 28 ilçedeki ilkokul öğrencilerine yönelik "Bana Yaklaşma" isimli kukla oyununu sergiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, merkez dışındaki 28 ilçede öğrencileri kukla tiyatrosu ile buluşturuyor. Masal Sahnem adıyla ilk olarak Altınekin, Sarayönü ve Güneysınır ilçelerinde öğrencilerle buluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Bana Yaklaşma" isimli kukla oyunuyla çocukların pandemi sürecinde yapması gerekenlerle ilgili farkındalık oluşturmaya devam edecek. İlçelerde oyuna ilgi gösteren öğrenciler, ilk defa kukla gördüklerini, büyük bir heyecanla oyunu izlediklerini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, her hafta Çarşamba günleri farklı bir ilçede "Bana Yaklaşma" oyununu ilkokul öğrencileriyle buluşturmayı sürdürecek.