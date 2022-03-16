Konya Büyükşehir ilçelerde kültür hayatına katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezinin ardından ilçelerde de başlattığı Şehir Konferansları ilçelerde kültür hayatının gelişmesine katkıda bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde başlattığı Şehir Konferansları birbirinden değerli isimleri Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Şehir Konferanslarını bu yıl ilçelere de taşıyarak Konya’nın kültür ve sanat hayatının gelişmesine katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi, Yazar Hayati İnanç’ı Akşehirlilerle ve Ilgınlılarla buluşturdu. “Can Veren Pervaneler, Hayata Şiirden Bakmak” konulu konferanslar 2 ilçede de yoğun ilgi görürken İnanç, sohbetiyle ve Divan Edebiyatı’ndan okuduğu şiirlerle vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

İlçelerde büyük bir ilgiyle takip edilen Şehir Konferansları kapsamında Yazar ve Televizyon Programcısı Bekir Develi de Ereğli ve Karapınar’da sevenleriyle bir araya geldi. “Bizim Hikayemiz” konulu konferansta konuşan Develi, salonu dolduran gençlere hayata dair önemli tavsiyelerde bulundu. Programlara; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da katıldı.

Mart ayı Şehir Konferansları ile dolu dolu

Sarayönü ve Kulu’da Serdar Tuncer ile başlayan Şehir Konferansları ilçelerde birbirinden değerli isimleri Konyalılarla buluşturmaya devam edecek. Bu kapsamda; Sıtkı Aslanhan 16-17 Mart’ta Güneysınır, Çumra, Altınekin ve Cihanbeyli’de; Alişan Kapaklıkaya 19-20 Mart’ta Hadim, Bozkır, Kadınhanı ve Derbent’te; Talha Bora Öge 25 Mart’ta Seydişehir ve Beyşehir’de; Mustafa Karataş 26-27 Mart’ta Çeltik, Doğanhisar, Yunak ve Hüyük’te sevenleriyle buluşacak.