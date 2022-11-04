Konya Büyükşehir, Hüyük’e 40,2 kilometre daha mahalle yolu kazandırdı

Konya genelinde mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Hüyük’e sadece bu yıl 40,2 kilometre mahalle yolu kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki sorumluluk sahasında yol altyapısını güçlendirmek için yoğun mesaisini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde ilçelerin eksiklerini tamamlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. 2022 yılı için planladıkları Büyükşehir sorumluluğundaki bölgelerde 600 kilometrenin üzerinde mahalle yolu hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Hüyük ilçemizde sadece bu yıl 40,2 kilometreyi bulan mahalle yolu yaptık. Hüyüklü hemşehrilerimiz artık daha konforlu ve kaliteli yollara sahip. İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız artarak devam edecek. Bölge insanımıza ve Konyamıza hayırlı olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl Hüyük’te; 2,1 kilometrelik Köşk-Yelten arası, 1,5 kilometrelik Köşk-Hüyük arası, 4,2 kilometrelik Selki girişi, 3,6 kilometrelik Çavuş girişi, 4 kilometrelik Hüyük-İlmen arası, 2,2 kilometrelik Hüyük-Görünmez arası, 5,1 kilometrelik Hüyük-Tolca arası, 1 kilometrelik İlmen mezarlık yolu, 3,5 kilometrelik Budak yolu ve 13 kilometrelik İmrenler-Gökbudak yollarını tamamlayarak hizmete açtı.