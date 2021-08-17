Konya Büyükşehir geleceğin oyun yazılımcılarını ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı “Oyun Geliştirme Yaz Kampı” başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 17 yaş üzeri 500 gencin katıldığı “Oyun Geliştirme Yaz Kampı”na ev sahipliği yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Dijital Türk Oyunları Platformu ile Bilişim Vadisi Digiage tarafından düzenlenen “Oyun Geliştirme Kampı” Beyşehir kamp alanında başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oyun tasarımı, dijital sinema ve animasyon alanında kendini ispatlamak isteyen gençleri bir araya getiren kampın açılışında çevrimiçi olarak gençlerle bir araya geldi. Tarihin her önemli adımının önce bir hayalle başladığını belirten Başkan Altay, “Ecdadımız önce hayal etti sonra başladı. Oyunla Gelecek Kampı’nın da ecdadımızın hayallerine öncülük ettiği Konya’mızda olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Yine bu topraklarda yetişen birçok alim hayal güçleriyle kendilerini duyurmuş ve ispat etmişler. Şimdi gençlerimiz ve hayal gücünü sermayesi olarak gören herkes, yarınlarının dünyasını yine hayal gücüyle inşa ediyor. Bu bakımdan bu kampı oldukça önemli olarak görüyorum” dedi.

"Konya’da animasyon ve dijital sanatlar akademisini hayata geçiriyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüketen değil; üreten, oyun yazan, yerli çizgi film yapan gençlerin sayısını artırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Altay şunları kaydetti: “Bu manada özel sektör işbirliğiyle Konya’mızda Animasyon ve Dijital Sanatlar Akademisi’ni hayata geçiriyoruz. Türkiye’de uygulaması olmayan bu merkezle Konya’mızı animasyon sektörünün öncü şehirlerinden birisini yapmayı hedefliyoruz. Çünkü Konya’da çok büyük bir genç potansiyeli bulunuyor. Bu kamp da aslında gençlerimiz için bir başlangıç olacak. Kamp sonunda dijital oyun sektörüne yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılarla genç girişimcilerin buluşabileceği bir oyun ekosistemini buluşması da gerçekleşmiş olacak. Bence bu kampın en önemli farkındalıklarından birisi bu. Yaptığınız işi eğer satamıyorsanız, pazarlayamıyorsanız aslında iş boşa gitmiş oluyor. Onun için sizlerin sektör temsilcileriyle buluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

"Yegane sermayemiz gençlerimiz"

Kampın düzenlenmesine katkı sağlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Dijital Türk Platformları Kurucu Başkanı Gökhan Özbay’a ve tüm TRT ekibine teşekkür eden Başkan Altay, “Biz Türkiye’yi son 20 yılda çok önemli bir yere taşıdık ama bundan sonra yapacak çok işimiz var. Bunun için de yegane sermayemiz gençlerimiz. Hayal gücü olan, üretme kapasitesi olan ve çalışan arkadaşlarımız. Bu kampta yer alan herkese böyle bir vizyonla bir araya geldikleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Kapımız herkese açık"

TRT Çocuk Kanalı Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu da, TRT Çocuk olarak en başından beri oyun geliştirme yaz kamplarını desteklediklerini belirterek, “Oyun sektörü hızla gelişiyor. Oyun sektörünün yanında animasyon sektörü de muhteşem bir şekilde gelişiyor. Türkiye’nin dünyaya ihraç edeceği çok güzel ürünler ortaya çıkardığını görüyoruz. Biz TRT olarak bu işe gerçekten önem veriyoruz. Sadece grafik anlamında, görsel anlamda güçlü oyunlar değil; insanların birbirine tavsiye edeceği, ebeveynlerin çocuklarına güvenle önerebileceği, tabletleriyle, telefonlarıyla rahatça baş başa bırakabilecekleri oyunlar hayal ediyoruz. Bu konuda da kapımız herkese açık. Yeter ki hem ülkemize hem TRT’ye hem TRT Çocuk’a, bu milletin çocuklarına ve ebeveynlerine yakışır şeyler ortaya çıkarılabilsin” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Beyşehir Kamp Alanında 15 gün sürecek kampa Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 500 genç katılıyor.