Konya Büyükşehir Ereğli’ye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu kazandırıyor

Konya’nın spor altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımlarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’ye kazandırılacak yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde ve ilçelerde spor altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun da bunlardan birisi olduğunu söyledi. Konya’da önemli bir değişim ve dönüşümün yaşandığına dikkat çeken Başkan Altay, “Ereğli ilçemiz de bu değişimin hissedildiği en önemli ilçelerimizden. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin spor faaliyetleriyle iç içe olmasını arzu ediyoruz. Planlamalarımızı ve yatırımlarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Konya merkezde bulunan tüm imkanların ilçelerimizde de olması için yoğun bir mesai harcıyoruz” dedi.

Yaklaşık 3 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak yarı olimpik havuz projesini yaz sonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, 14 milyon liraya mal olacak projenin Ereğli için hayırlı olmasını diledi.