Konya Büyükşehir destekledi, bal üreticisinin rekoltesi arttı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Modern Arıcılık” projesi çerçevesinde arıcılık ekipmanı desteğiyle Konyalı bal üreticisinin rekoltesi artarken, üreticiler bal hasadını kolay bir şekilde gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arıcılıkta Konya’nın 120 bin kovan sayısı ve ortalama bin 200 ton yıllık bal üretimi ile Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Belediye olarak şehir genelinde arıcılığın modern üretim koşullarını oluşturmak, arı ürünleri üretiminde verim ve kalitenin artırılmasını sağlamak ve arıcıların işçilik giderlerini azaltarak gelir seviyesini yükseltmek amacıyla üreticileri desteklediklerini belirten Başkan Altay, “Verdiğimiz desteklerle hijyenik koşullarda bal üretimini sağlayan ve kısa zamanda maksimum verim elde eden üreticilerimiz, bu yıl mevsim koşullarının da olumlu etkisiyle yüksek bal rekoltesine ulaştı. Üreticimiz Konya Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı modern arıcılık ekipmanlarıyla daha kolay bal hasadı yapıyor” dedi.

Bal üreticilerine 5 milyon lira tutarında destekleme yapıldığını işaret eden Başkan Altay, “31 ilçemizin 321 mahallesinde başvuru yapan üreticilerimize bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, bal sağım çadırı, güneş enerji paneli gibi modern arıcılık ekipmanı desteğinde bulunduk. Yine Büyükşehir olarak, kırsal kalkınma ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Konya Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi olan ve daha önce müracaat eden üreticilerimize bu yıl yüzde 50 hibe destekli toplam 2 bin 500 adet çift katlı polen tuzaklı arı kovanı desteğinde bulunduk. Bununla beraber toplamda verdiğimiz polen tuzaklı plastik arı kovan altlığı sayısı 8 bin 130 adede ulaştı. Üreticilerimizi destekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Uğur İbrahim Altay, ayrıca lavanta balı üretiminin artırılması için Güneysınır ilçesinde 1,2 milyon metrekare alanda 1,8 milyon adet lavanta ile bal ormanı oluşturduklarını da sözlerine ekledi. Bal üreticileri de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği makine ve ekipmanlarla bal sağım işini gerçekleştirdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Altay’a teşekkür etti.