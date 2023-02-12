Konya Büyükşehir deprem bölgesinde araç şantiyesi kurdu

Depremin ilk anından itibaren teyakkuza geçen ve bölgeye verdiği desteğini artırarak sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da koordinasyonu sağlamak için araç şantiyesi kurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye çok sayıda araç, iş makinesi, ayni yardım ve insan gücü gönderen Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Arama kurtarma, şehre içme suyu verilmesi, mobil mutfak, yardımların koordinasyonu faaliyetleri başta olmak üzere tüm imkânları ile depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem bölgesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 630 araç, 2015 personel, 134 jeneratör ve 760 projektör ile hizmet verdiğini söyledi.

“Allah devletimize güç versin"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak koordinasyonu sağlamak için Hatay\’da araç şantiyesi kurduklarını kaydeden Başkan Altay, “Burada Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin iş makinaları bulunuyor. Başka illerden gelen iş makinalarının da koordinesi yapılıyor. Ayrıca tankerlerle gelen yakıtlar bizim koordinasyonumuzda iş makinaları, kamu araçları, motorlu kuryeler ve jeneratörler için dolduruluyor. Mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların dağıtımı gibi çalışmalarla depremden zarar gören insanımıza destek oluyoruz. Allah, devletimize güç versin” dedi.

Bölgede büyük bir ihtiyaç olan seyyar WC’lerin montajlarını da yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma, lojistik, ihtiyaç temini gibi hususların yanında şehre sürekli temiz su sağlamak için de gecesini gündüzüne katıyor. Afetin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, enkazdan 166 kişiyi canlı olarak kurtardı.