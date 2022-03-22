Konya Büyükşehir Belediyesinin Şehir Konferansları sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Şehir Konferansları ile tanınmış şair, yazar, akademisyen ve araştırmacıları ilçelerde Konyalılarla buluşturuyor.

İlçelerde düzenlenen Şehir Konferanslarında daha önce Yazar Hayati İnanç Akşehir’de ve Ilgın’da; Yazar ve Televizyon Programcısı Bekir Develi Ereğli ve Karapınar’da; Serdar Tuncer de Sarayönü ve Kulu’da katıldıkları programlarla sevenleriyle bir araya geldi.

“Hedefleri olan kardeşlerim televizyonu hayatından çıkarsın”

Mart ayı boyunca devam edecek Şehir Konferanslarında; Güneysınır, Çumra, Altınekin ve Cihanbeyli’de “Başarıya Gülümseme” ve “Bilinçli Aile” konulu konferans veren Yazar Sıtkı Aslanhan, “Sabah bizi yataktan fırlatacak, gece geç saatlere kadar bizi yatağa sokmayacak bir hayaliniz ve idealiniz yoksa lütfen yaşayıp yaşamadığınıza bir daha bakın gençler. Gerçekten başarılı olmak isteyen var da günde bir dakika bile televizyon izliyorsa kendini kandırıyordur. Televizyonun beyninize gönderdiği sinyaller beyninizdeki bilgileri, formülleri öyle bir dağıtıyor ki eski haline gelmesi için televizyon izlemeden bir hafta geçmesi gerekiyor. Televizyon zihninizi çöplüğe çeviriyor, sakın ha hedefleri olan kardeşlerim televizyonu hayatından çıkarsın” dedi.

“Çocuklara sunduğumuz bütün kolaylıklar onların okumasını zorlaştırıyor”

Hadim, Bozkır, Kadınhanı ve Derbent’te “Mutlu Aile Mutlu Çocuk” konularında konferans veren Yazar Alişan Kapaklıkaya da ilgiyle takip edildi. Kapaklıkaya, “Bizim zamanımızın zorlukları bizim okumamızı kolaylaştırıyordu. Şimdiki zamanda çocuklara sunduğumuz bütün kolaylıklar onların okumasını zorlaştırıyor. Türkiye’yi gezerken bir şey gördüm. Bugün çocuklar iki türlü mahvoluyorlar. Bir, ilgisizlikten ve sevgisizlikten. İki, aşırı ilgiden ve aşırı sevgiden. Çocukken her dediği yapılan birisinin ileride mutlu ve başarılı olma şansı azdır” diye konuştu.

Şehir Konferansları kapsamında Talha Bora Öge 25 Mart’ta Seydişehir ve Beyşehir’de; İlahiyatçı Mustafa Karataş da 26-27 Mart’ta Çeltik, Doğanhisar, Yunak ve Hüyük’te sevenleriyle buluşacak.