Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi hızla yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapım çalışmaları süren Sanayi İtfaiye Merkezi’nin inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek, “Sanayi yangınlarına hızlı müdahale için önemli bir yatırım olan yeni itfaiye merkezimiz, yapım çalışmaları devam eden Konya Yeni Sanayi Sitesi’nin yanında kuruluyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandıracağı Sanayi İtfaiye Merkezi, sanayi bölgelerindeki olabilecek yangınlara en hızlı ve etkin müdahalede bulunarak büyümeden söndürecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışını yönetimin her kademesinde uyguladıklarını ifade ederek, amaçlarının altyapısı ve üstyapısı tamamlanmış insanların huzur içinde yaşadığı bir şehir inşa etmek olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Bu kapsamda sanayilerimiz için büyük önem taşıyan Sanayi İtfaiye Merkezi’mizi şehrimize kazandırmak için çalışıyoruz. İnşaatı son aşamaya gelen yeni itfaiye merkezimiz, sanayi bölgelerinde çıkabilecek yangınlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek yangınların büyümeden söndürülmesi için hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

6 bin metrekarelik alanda inşa edilen Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi’nin, Konya’nın en önemli yatırımlarından olan Konya Yeni Sanayi Sitesi’nin hemen yanında olduğunu kaydeden Başkan Altay, yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak Sanayi İtfaiye Merkezi’nin sanayi bölgeleri ve Konya için hayırlı olmasını diledi.