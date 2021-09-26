Konya Büyükşehir Belediyesi camilere kuş evleri yerleştirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze ulaşan kuş evleri kültürünü yaşatmak ve kuşlara sıcak bir yuva kazandırmak amacıyla şehir merkezindeki 50’den fazla camiye kuş evi yerleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, doğadaki kuşların barınabilmesi amacıyla şehir merkezinde 50’den fazla camiye kuş evleri monte etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayvanlara merhametin geleneğimizde ve inancımızda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ettiklerini ve doğadaki sahipsiz hayvanlarla ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Doğayı insanlarla paylaşan tüm sahipsiz hayvanlara kucak açtıklarını kaydeden Başkan Altay, “Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze ulaşan kuş evleri kültürünü Konya’mızda yaşatıyoruz. Farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz aylarda caddeler, mezarlıklar ve parklardaki ağaçlara kuş evleri monte etmiştik. Son olarak şehir merkezinde bulunan 50’den fazla camiye de taştan yapılmış kuş evlerini yerleştirerek kuşlara sıcak bir yuva kazandırdık. Şehrimizi kuş evleriyle donatmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.