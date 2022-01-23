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Konya Büyükşehir 31 ilçede yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde ve 31 ilçede yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

KONYA 23.01.2022, 15:49
Konya Büyükşehir 31 ilçede yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde ve 31 ilçede yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelini etkileyen yoğun kar yağışıyla birlikte 31 ilçede teyakkuz halinde. Ekiplerin kar çalışmalarını inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde dün akşamdan bu tarafa yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ana arterlerin açık kalması için büyük bir mücadele verdiklerini ifade etti.

“Otogarda bekleyen yolcularımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz”

300 araç ve bin 500 personelle ana caddeleri açmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Şu an itibariyle kapalı bir ana arterimiz bulunmuyor. Bununla birlikte yayaların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarımız, hastaneler civarlarında da ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Şehirlerarası yollarda Karayolları ekiplerimiz de Konya’nın diğer şehirlerle bağlantı noktalarını açmak için yoğun bir çaba içindeler. Yolların kapalı olmasından dolayı Konya Otogarı’nda bulunan vatandaşlarımıza Kızılay ile birlikte kumanya desteğinde bulunuyor, her türlü ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Karayolları ekiplerimiz Konya’nın diğer illerle bağlantı yollarını açarsa yolcularımızı bir an önce evlerine uğurlamayı arzu ediyoruz” dedi.

"İnşallah Konya’mız gelecek yıl bolluk içinde olacak"

Konya’nın geçen yıldan beri çok kurak bir sezon geçirdiğinin de altını çizen Başkan Altay, “Kar berekettir, rahmettir. İnşallah Konyamız gelecek yıl bolluk ve bereket içinde olacak. Vatandaşlarımızın kardan en az etkilenmeleri için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız” ifadelerini kullandı.

Acil çağrı merkezi 444 55 42

Olumsuz hava şartlarında vatandaşlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çağrı Merkezi’ne 444 55 42 no’lu numaradan ulaşabiliyor. Ayrıca sürücülerin trafikte rahat ilerleyebilmeleri için araçlarına kar lastiği takarak; takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmaları da önem arz ediyor.

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