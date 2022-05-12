Konya Büyükşehir 278 okulda oyun alanları oluşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki 278 okulda, spor sahası, oyun alanı ve sıra çizgi çalışması yaparak hem öğrencilerin kaliteli zaman geçirmesini hem de geleneksel oyunları unutmamasını sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, okullarda çocukların ve gençlerin hem fiziki hem de ruhsal gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Konya genelinde 278 okulda spor sahası, oyun alanı ve sıra çizgi çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yapılan bu çalışma ile birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde gençlerin ve çocukların kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında nitelikli bir nesil yetiştirmek için üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirterek, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin donanımlı olarak yetişmesi için Bilgehaneler, Atabey Gençlik, Genç Kültür Kart, KAPSÜL Teknoloji Platformu gibi örnek çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bunların yanında ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklarımızın boş zamanlarını faydalı etkinliklerle geçirmesi için de çalışıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizin hem kaliteli zaman geçirmesi hem de boş zamanlarında standartlara uygun sahalarda spor yapması için okul bahçelerinde oyun alanları oluşturduk. Okullardaki benzer çalışmalarımız yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya genelinde 278 okulda öğrenci sayısı, bahçe büyüklüğü, zemin tipi dikkate alınarak basketbol, voleybol sahaları ile birlikte; yağ satarım bal satarım, seksek, satranç gibi oyun çizgileri ile sıra çizgileri çizdi. Uygulama ile öğrenciler geleneksel oyunları da öğrenme imkanı buluyor.