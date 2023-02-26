Konya Büyükşehir 11 ilde depremzede çocuklara özel etkinlikler başlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi, depreminin yaşandığı 11 ilde afetten etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla Niloya ve Kukuli müzikalleri, ahşap ve seramik boyama, oyun parkurları gibi etkinliklerin bulunduğu programlar başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerden olumsuz etkilenen çocuklara destek olmak için deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ilk anından itibaren altyapı, lojistik, su çalışmaları, barınma, mobil mutfak, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak için Konya olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, bunların yanında çocuklarda oluşan izleri silmek için çocuk etkinlikleri başlattıklarını söyledi. Konya Bilim Tırı’nı Hatay’da çocuklarla buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, ayrıca depremden etkilenen 11 şehri kapsayan çocuk etkinlikleri başlattıklarını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlik ekibinin ilk olarak Gaziantep Islahiye’de çocuklarla buluştuğunu kaydeden Başkan Altay, “Çocuklarımızın kendilerini iyi hissetmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamak için Konyamızın ilçelerinde yapmayı planladığımız etkinliklerimizi deprem bölgesine kaydırdık, 11 ilimizde 20 gün sürecek bir etkinlik hazırladık. Depremzede çocuklarımızın içinde bulundukları durumdan sıyrılıp hoşça vakit geçirmeleri için biz de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Deprem bölgesindeki çocuklara yönelik etkinlikler Gaziantep’in Islahiye ilçesinden sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye ve Adana’da devam edecek. Etkinlikler çerçevesinde; Niloya ve Kukuli müzikalleri, yüz boyama etkinlikleri, ahşap boyama, seramik boyama, şişme oyun parkı, çocuk alanları oluşturuluyor, çocuklara çeşitli oyuncaklar, balon, forma ve atkı hediye ediliyor.