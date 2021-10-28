Konya Buluşması’nda muhtarlar Beyşehir’de bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede bulunan muhtarlara yönelik şehir merkezinde ve ilçelerde “Konya Buluşması” programları düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlara yönelik düzenlediği “Konya Buluşması” programları devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede bulunan tüm muhtarların şehrin tamamında bulunan güzellikleri yakından tanımalarına katkı sağlamak amacıyla Konya Buluşması programları yaptıklarını belirterek, bu kapsamda 28 ilçede bulunan muhtarların şehir merkezine geldiğini; Selçuklu, Meram ve Karatay’daki muhtarların da Beyşehir’i ziyaret ettiğini belirtti. Başkan Altay, “Amacımız ilçelerimizin tanıtımına katkıda bulunmak ve ilçelerimizin güzelliklerini muhtarlarımızla buluşturmak. Aynı zamanda muhtarlarımız arasında bir kaynaşma ortamı da sağlamış oluyoruz. Muhtarlarımıza yönelik düzenlediğimiz ilçe programları devam edecek” diye konuştu.

Beyşehir’de Eşrefoğlu Cami, Eski Hükümet Konağı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan İçerişehir ve Eşrefoğlu Bedesteni’ni görme fırsatı bulan muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik Kampı’nı da ziyaret etti. Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Beyşehir’in tarihi ve kültürel güzelliklerini yakından görme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.