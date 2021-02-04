Konya Bilim Merkezi’ne simülasyon alanı kuruldu

Konya Bilim Merkezi’nde ‘Evrenimiz’ sergi galerisinde simülasyon alanı kuruldu. HAVELSAN iş birliğiyle hazırlanan simülasyon alanında ziyaretçiler; paraşüt, hava kontrol kulesi, uzay ve sırt roketi gibi simülatörlerde farklı deneyimler kazanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Bilim Merkezi’nde açılan yeni sergi alanları bilim meraklılarını bekliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin, başta öğrenciler olmak üzere her yaştan bilim meraklısına hizmet verdiğini belirtti. Konya Bilim Merkezi’nde son olarak açılan Afet Farkındalık, CERN, Fosil-Taş-Mineral Sergi alanlarının dikkat çektiğini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, özellikle ‘Evrenimiz’ sergi galerisi içerisinde açılan 6 farklı simülasyon alanında ziyaretçilerin daha önce yaşamadıkları deneyimler yaşadığını söyledi. Uğur İbrahim Altay, pandemi tedbirleri kapsamında bilime meraklı herkesi planetaryumu, gözlem kulesi, kütüphanesi, bilimsel sergi alanları ile Konya Bilim Merkezi’ne davet etti.

Paraşüt eğitimlerine uygun teçhizata sahip olan “Paraşüt Simülasyonu” sanal gözlük vasıtasıyla ziyaretçilere paraşüt deneyimi sağlıyor. Gerçeğe uygun hızda yatay düşüşle başlayan Paraşüt Simülatörü, düşüş esnasında kol ve bacaklarla yapılacak temel manevralar sistem tarafından algılanabiliyor. Paraşüt Simülatörü, acil durum senaryosunda paraşütçünün yapacağı ana paraşütten ayrılma, yedek açma gibi uygulamalara karşılık verebiliyor. Sistem eğitim sonucunda paraşütçü tarafından yapılan tüm manevra ve reaksiyonları raporlayabiliyor.

ATC Eğitim Simülatörü kapsamında, yerli ve milli olarak geliştirilmiş atcTRsim (ATC Eğitim Simülatörü) kullanılarak oluşturulan görüntü ve sesler senkronize bir şekilde hava trafik kontrolör simülatöründe ziyaretçiler, gerçek ortamda kullandıkları ekranlarla hava trafiğini kontrol edebiliyor. Hava trafik kontrol kulesi simülatöründe ziyaretçiler faklı koşullarda uçakların iniş, kalkış ve acil durumlarda neler yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor ve hava trafik kontrollerini kendileri sağlıyor. Bir diğer simülatör cihazı olan Jetpack (Sırt Roketi) Simülatörü sayesinde de ziyaretçiler uzay boşluğunda verilen bir görevi yerine getiriyor. Astronotların uzayda hareket etmelerini ve görevlerini yerine getirmek için kullandıkları sırt roketi simülasyonu sayesinde ziyaretçilerden arızalı olan uzay aracını tamir etmeleri isteniyor. Yine bu alanda Ay Yürüyüşü Platformu ve Uzay Mekiği Simülasyonu da meraklıların ziyaretine sunuluyor. HAVELSAN iş birliğiyle kurulan ‘Simülasyon Alanı’ pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi günlerde 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.