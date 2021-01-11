Konya Bilim Merkezi’nde “Fosil-Taş-Mineral” sergisi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde, milyonlarca yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait fosil örneklerinden oluşan Fosil-Taş-Mineraller sergileniyor.

Konya Bilim Merkezi’ndeki “Dünyamız” sergi alanında bulunan “Fosil-Taş-Mineral” sergisinde Taşkent ve Hadim’in çeşitli bölgelerinde yapılan arazi çalışmaları neticesinde milyonlarca yıl önce bu bölgelerde yaşamış deniz canlılarının fosil örnekleri ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden elde edilen denizel fosil türleri yer alıyor. Konya’nın bu zengin doğal yapısı uzman ekipler tarafından Konya Bilim Merkezi’ne taşınarak sergilenirken, ziyaretçiler bu alanda farklı fosili örneklerini, mineralleri ve çeşitli bölgelerden toplanmış fosil örneklerini gözlemleyebiliyor. 2019 yılında Hadim bölgesi Geyik Dağı’nın doğu yamacında yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte yeni bir fosil alanı tespit edilmiş, bu keşif ile birlikte ‘Rudist’ adı verilen 98 milyon yıl önce yaşamış olan canlılara ait kalıntılar bulunmuştu. Konya Bilim Merkezi pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.