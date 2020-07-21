Konya Bilim Merkezi’nde çevrimiçi Yaz Bilim Kampları başladı
KONYA BİLİM MERKEZİ, HER YIL DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YAZ BİLİM KAMPLARINI, BU YIL YENİ TİP KORONA VİRÜS NEDENİYLE UZAKTAN EĞİTİMLE ONLİNE OLARAK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURUYOR.
Konya Bilim Merkezi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Yaz Bilim Kamplarını, bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzaktan eğitimle online olarak öğrencilerle buluşturuyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 5-17 yaş grubunu kapsayan Yaz Bilim Kampları’nda öğrenciler, pandemi sürecini en verimli şekilde geçirebilmeleri için çeşitli bilimsel aktivitelere katılıyor. Türkiye’nin birçok şehrinden katılımın olduğu kampta öğrenciler, birbirinden eğlenceli ve eğitici bilimsel atölye çalışmalarıyla; merak, öğrenme ve dayanışma duygularını geliştirme fırsatı buluyor. Teknoloji, STEM+A (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik), MAKER ve Data olmak üzere 4 farklı temada gerçekleştirilen atölyelerde kullanılan materyaller katılımcıların evlerine gönderilirken; öğrenciler teknolojik altyapılarını güçlendiren kodlama, elektronik ve 3D tasarım gibi atölye çalışmalarına uygulamalı olarak katılım sağlıyor.
24 Temmuz’da sona erecek Yaz Bilim Kampı’nın, öğrencilerin yoğun ilgisinden dolayı 10-28 Ağustos tarihleri arasında yeniden yapılması planlanıyor.
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