Konya Bilim Merkezi 4. Astronomi Festivali Beyşehir’de düzenlendi

Konya Bilim Merkezi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Astrofest Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Konya Büyükşehir Belediyesi Beyşehir Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi’nin 4. Astronomi Festivali (Astrofest) astronomi meraklılarını bir araya getirdi. Her yıl farklı bir bölgede düzenlenen Astrofest’in dördüncüsü “Herkese Biraz Gökyüzü” sloganıyla bu yıl Büyükşehir Belediyesi’nin Beyşehir’deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda yapıldı. Konya Bilim Merkezi’nin sahip olduğu gelişmiş teleskoplar ve dürbünlerle yapılan gözlemler ile gökyüzünün derinliklerine doğru detaylı bir yolculuğa çıkılan Astrofest’te uzman astronomlar ile yapılan gece gözlemlerinin yanında gündüz saatlerinde de güneş gözlemi yapıldı. Farklı yaş gruplarına hitap eden temalarda astronomi ve STEAM atölyeleri, yarışmalar, doğa yürüyüşleri, söyleşiler ve sunumlara katılan gökyüzü meraklıları iki gün boyunca bilimle iç içe oldu. Gece gözlemlerini önümüzdeki günlerde şehir merkezine yakın lokasyonlarda günübirlik faaliyetler olarak yeniden düzenleyecek olan Konya Bilim merkezi, etkinliklerini “konyabilimmerkezi.com” adresinden ve Bilim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, taşıdığı misyon gereği hem bünyesinde farklı temalarda festivaller ve programlar düzenliyor hem de ülke genelinde yapılan festivallerde yer alıyor. Bilim Merkezi, her sene düzenlediği Türkiye’nin en detaylı ve en büyük bilim festivali olan Konya Bilim Festivali’nin yanı sıra astronomi ve matematik gibi festivaller ile de bilimin popülerleşmesine katkıda bulunuyor.