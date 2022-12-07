“Konya Ansiklopedisi” dijital olarak hizmet vermeye başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla fiziki ve sosyal belediyeciliğin yanında kültürel çalışmalara da büyük önem verdiklerini söyledi. Konya ile ilgili her türlü ansiklopedik bilginin yer aldığı Konya Ansiklopedisini “konyapedia.com” adresi üzerinden dijital olarak yayınlamaya başladıklarını ifade eden Başkan Altay, “Dünyada yerleşik hayatın 10 bin yıldır aralıksız devam ettiği bir şehir olan Konya’mız zengin bir tarihi birikime sahip. Kadim şehrimizin sahip olduğu bu tarihi birikimi dijital ortamda yarınlara güvenle aktarmak ve bu bilgilere tüm insanların erişimini kolaylaştırmak için bu detaylı çalışmayı hayata geçirdik. Proje, yerel yönetimler arasında Konya Modeli Belediyeciliğe birçok alanda olduğu gibi bu sahada da örnek teşkil edecek niteliktedir. Şehrimizin hafızasını daha da güçlendirecek bu güzel çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kullanıcılar madde eklemesi ve güncellemesi yapabiliyor

Konya Ansiklopedisinden farklı olarak yaşayanların biyografilerinin yer almadığı konyapedia.com’da okuyucuların madde önerisi ve katkıları için de bir bölüm eklendi. Okuyucuların maddelere kolay ulaşımı için “Alimler ve Veliler”, “Basın”, “Belediye Başkanları”, “Konya Tarihi” gibi 30 ayrı sınıflandırmanın yapıldığı konyapedia.com’da, 3 bin 686 madde bulunurken kullanıcılar sisteme madde eklemesi ve güncellemesi de yapabiliyor.