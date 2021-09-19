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Konya AFAD gönüllüleri okul boyadı

Konya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen etkinlikte AFAD gönüllüleri okul boyadı.

KONYA 19.09.2021, 16:02
Konya AFAD gönüllüleri okul boyadı

Konya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen etkinlikte AFAD gönüllüleri okul boyadı.

Konya AFAD’ın gönüllüleriyle birlikte yaptığı etkinlikleri devam ediyor. Merkez Meram ilçesi Yeşildere Mahallesi Yeşildere Firuzan Işık İzmirligil İlkokulunda, AFAD gönüllüleri okul boyama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe AFAD Eğitim Şube Müdürü Süleyman Uslu ve AFAD personeli de katıldı. Yeşildere Mahallesi muhtarına ve Yeşildere Firuzan Işık İzmirligil İlkokulu Müdürü’ne Süleyman Uslu tarafından deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların ve değerli evrakların saklanabileceği bir afet ve acil durum çantası hediye edildi.

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