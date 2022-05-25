Konya 3 uluslararası programa aynı anda ev sahipliği yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 25-27 Mayıs tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu’nun ortak açılışı gerçekleştirildi. 15 ülkeden belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin katıldığı programda konuşan UCLG Eş Başkanı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sahip olduğu birikim ve güçlü potansiyelin hem Türkiye’nin kalkınmasında hem de üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara büyük katkı sunduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Genel Kurulu, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu Konya’da başladı. 15 ülkeden belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin katıldığı açılış programı Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Sekreteri Mücahit Sami Küçüktığlı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve çevrimiçi bağlantıyla toplantıya katılım sağlayan UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz’ın konuşmalarıyla başladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “Geride bırakılan yaklaşık iki yıllık pandemi süreci tüm dünyanın üretmesi gerektiğini ve üretimin başında öncelikle tarımın gelmesi gerektiğini bizlere öğretti. Konya, Türkiye’nin tahıl ambarı dediğimiz önemli üretim merkezlerimizden biri. Kütahya ve birçok ilimiz de Konya kadar olmasa da ciddi üretim yapan önemli tarım kentlerimizden. Özetle bu toplantıda UGLC MEWA kongresinin yanında AGRICITIES’in ve Küresel Tarım Forumu’nun gündem maddesi olarak alınıp gerçekleştirilecek olması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, “Bir Kızılderili atasözü şöyle der; son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde paranın yenilebilir olmadığını anlayacağız. Bugün iklim değişikliğini ve tarımın önemini hepimiz çok yakından görmüş bulunmaktayız. Yine ikinci bir konudan bahsediyorum. Uğur İbrahim Altay beye teşekkür ediyorum. Burası bir tarım şehri ve toplantının yeri doğru seçilmiş bulunmakta” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Güzel şehrimiz Konya’da üç tane toplantı açılışı aynı anda icra ediliyor. UCLG MEWA Genel Kurulu ile birlikte Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu birlikte gerçekleştiriliyor. Ben her üç toplantının da hem Konya’mız, hem ülkemiz, hem de katılımcı ülkeler için hayırlı neticeler vermesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

UCLG MEWA Eş Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bugün Konya’da çok güzel ve özel bir toplantı yapıyoruz. Konya’da ağırlanmaktan hep gurur duyuyoruz. Bir yerel yönetici olarak Konya’daki belediye başkanlarımızdan, yerel yönetici arkadaşlarımızdan çok şey öğrenerek şehirlerimize gidiyoruz. Konya’ya gelmeden önce Türkiye’nin en çok tarımını biz yapıyoruz zannediyordum. Ama geldik gördük ki el yumruğu yemeyen kendininkini balyoz zannedermiş. Burada çok ciddi tarım yapılıyor. Burası çok olağanüstü bir yer” dedi.

Kamerun Mayo Darle Belediye Başkanı Dadda Fadimatou, “Hem dünya için hem de yerel yönetimler için önemli konuların konuşulacağı bu toplantıya katıldığım için çok mutluyum. Burada tematik çalışmalar yapılacak ve sosyal, ekonomik ve çevre ile ilgili konulara değineceğiz. Kamerun’da iklim değişikliğiyle birlikte karşı karşıya bulunduğumuz kuraklıktan ülkenin bütün bölgeleri etkileniyor. Dolayısıyla ülkenin iklim değişikliği sonuçlarını çok kötü bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın ve dünyanın geçirdiği korona süreci sonrası böyle bir buluşma tertip edilmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, “Tabii dünyadaki küresel ısınma ve buna bağlı olarak da tarımın öne çıktığı bir dünyamızda bu yönde yapılacak çalışmalarla katkı koymak, birlikte tecrübe paylaşımı yapmak çok önemli” dedi.

UCLG MEWA Başkanı, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamad Saadie, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Demokrasi ve birlik için buradayız. Göçmenler, sığınmacılar başta olmak üzere tüm mağdur olanları ve vatandaşlığını kaybeden insanları koruyarak yaşamlarını idame etmesine katkı sağlamalıyız. Gelecek nesilleri korumalıyız. Bu dönemde en önemli meselelerimizin biri de birbirimizi dinlemek ve potansiyelimizi ortaya çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

Filistin Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Musa Hadid, halihazırda işgali yaşayan, aynı zamanda çetrefilli sorunlarla mücadele eden bir ülkeden geldiklerine işaret ederek, “Sizlerle işbirliği içerisinde; tarımdan, teknolojiden, iklimden bahsedilecek bu programda olmaktan gurur duyuyoruz. İnsan ancak hür olduğu zaman istediklerini başarabilir. UCLG MEWA toplantılarında ortaya konulacak perspektifin insan haklarına, insanın özgürlüğüne ilişkin bir bakış açısı ortaya koymasını umut ediyoruz” dedi.

Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmed Al-Subeeh, şehirlerin sorunlarıyla ilgili alanları konuşmanın önemini vurgulayarak, “Yapmış olduğumuz, yapacaklarımızı konuşacağımız istişareler bütün şehirlere hizmet edecek. Şüphesiz ki yapacağımız toplantılar güzel bir izlenim bırakacaktır. Zira, gıda güvenliği ve tarımla ilgili olan gelişmeler bizler için çok önemli. Buradaki toplantıların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Gündemi küresel iklim değişikliği belirliyor”

UCLG Eş Başkanı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sahip olduğu birikim ve güçlü potansiyelin hem Türkiye’nin kalkınmasında hem de üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara büyük katkı sunduğunu belirtti. Başkan Altay, “Özellikle iklim değişikliği ve pandemi gibi kritik konuların küresel gündemi belirlediği bir dönemde bu küresel krizlerle mücadelede yerel yönetimlerin payı göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir boyuta ulaşmıştır. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem şehrimizdeki çalışmalarımızda hem de üyesi olduğumuz uluslararası yerel yönetim birlikleriyle beraber attığımız somut adımlarla bugüne kadar üzerimize düşen görevleri yerine getirdik” şeklinde konuştu.

Kongrenin yanı sıra UCLG MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi ile UGLC MEWA Çevre Komitesi tarafından birer panel düzenleneceğini vurgulayan Başkan Altay, “Bugün ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın onayıyla 2019 yılında Konya merkezli olarak kurulan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğimizin de genel kurulunu yapacağız. Bu genel kurul, kuruluşundan bugüne üye sayısını ve faaliyetlerini önemli ölçüde artıran Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğimizin geleceğinin şekillenmesinde yol gösterici olacaktır. Bu vesileyle sizleri de dünyadaki tüm tarım şehirleriyle tarımın geleceği ve gıda güvenliği için tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştiren birliğimize katılarak tarımı yaşatmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Küresel iklim değişikliği ve pandemi sürecinin gıda temini konusundaki baskıları artırarak bu konudaki sorunları bir kez daha gündeme getirdiğini kaydeden Başkan Altay, “Yaşadığımız bu zor dönemde tarımın, gıda güvenliğinin, şehirlerin öz yeterliliğinin ve lojistiğin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bizler de bu kritik konuların bilincinde olarak açılışını yaptığımız programımız bünyesinde; iklim değişikliğinin etkileri, şehir-tarım ilişkisi gibi konuların konuşulacağı Küresel Tarım Forumu’nu da gerçekleştireceğiz” dedi.

Programa çevrimiçi bağlanan UCLG Başkanı, Soria Belediye Başkanı ve UGLC Başkanı Carlos Martinez Minguez, toplantıya katılanların göstereceği katkıların toplumların geleceği için çok önemli olduğunu ifade ederek, “UGLC MEWA üyelerine yeterli imkanlar sağlanmadığı takdirde dünya çapında yerel kamu hizmetlerinin sonu tehlikeye girer. Dünyanın birçok yerinde kaynak eksikliği görmeye devam ediyoruz. Hepsinden önemlisi yetkinlikler ve sorumluluklar arasındaki dengesizlik farklı krizler biriktiriyor. Bu dengesizlik, daha bir ay önce New York’ta tartıştığımız gibi yeni kentsel gündeme ulaşmak için eylem eksikliğinin bir sonucudur” şeklinde konuştu.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, “Bu toplantı, Birleşmiş Milletler olarak Türkiye hükümetinin inisiyatifine katkıda bulunmamız için bir fırsat. İklim sorunlarının etkilerini azaltma bağlamında biz üç gün boyunca burada sürdürülebilir kalkınma, kentsel tarım ve biyoçeşitlilik hakkında çeşitli tartışmalar yapacağız. Bir taraftan da başlıklar etrafında fikir teatisinde bulunma imkanımız olacak” ifadelerini kullandı.

Filipinler Bangsamoro Özerk Bölgesi Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Jacop, “Burada yaptığımız şey sadece bizim için fırsat değil, bizim için büyük bir başarı aynı zamanda. Buraya davet edilmiş olmak bizim için çok büyük bir memnuniyet kaynağı. Filipinlilerin Müslüman bölgelerindeki belediyeler olarak bu etkinliği çok önemli görüyoruz. Öncelikle temel olarak uyumu sağlamalıyız. Belli yaklaşımları vakitlice müdahalelerin sağlanmasıyla alacağımız kararlardan faydalanacak çiftçilerin hayat kalitelerini artıracağına inanıyorum” dedi.

“Burada istişare etmenin bereketini yaşıyoruz”

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Konya denilince ilmin, irfanın, bilimin, insana dokunmanın akla geleceği bir tarih, bir kültür akla geliyor. Çatalhöyük’ten başlayan binlerce yıllık bir tarihi birimin odağında olan bir şehrimiz. Bu vesileyle hem yerel yönetimlerle ilgili iyileştirme faaliyetlerin nasıl olacağı hem de günümüzün en stratejik konusu olan tarımsal üretimin, hayvancılığın nasıl olması gerektiği; bunu bekleyen risklerin neler olduğu, bu risklerin bertarafının nasıl olacağını seçkin bir toplulukla beraber istişare etmenin bereketini yaşıyoruz” diye konuştu.

Açılışı ortak gerçekleştirilen programlar çerçevesinde 27 Mayıs tarihine kadar UCLG MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Genel Kurulu, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu, Küresel Tarım Forumu gerçekleştirilecek.