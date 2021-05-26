Konuk: “Türkiye’nin sanayi devleri arasında ilk 50’deki 2 gıda şirketinden biri Konya Şeker oldu”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırmasının sonuçları açıklandı. Listede Konya Şeker bir önceki yıla göre ilk 50’de bir basamak daha yükselerek 48. sırada yer aldı. İlk 500 sanayi kurulu listesinde Panagro da yer aldı.

2020 yılı üretimden satış rakamlarına göre Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında ilk yüzdeki tek kooperatif şirketi yine Konya Şeker olurken, bir önceki yıla göre ilk 50’de bir basamak daha yükselerek Sanayi Devleri arasında 48’inci sırada yer aldı. Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında Konya’dan 8 şirket yer alırken, Konya Sanayi Odasına kayıtlı bu 8 şirketten 2’si Anadolu Birlik Holding (ABH) bünyesindeki Konya Şeker sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Panagro oldu. Yakaladığı sürekli büyüme ivmesi ile ilk 50’deki yerini pekiştiren Konya Şeker 2020 yılında üretimden satışlarını bir önceki yıla göre 746 milyon 306 bin 286 lira artırarak 4 milyar 290 milyon 923 bin 397 liraya çıkardı ve yüzde 21’lik bir büyüme performansı sergiledi. İSO 500 içerisinde istikrarlı bir şekilde büyüyen Panagro da 2020 yılında Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı sergiledi ve üretimden satışlarını 2019 yılına göre yüzde 19,1 oranında arttırarak 1 milyar 668 milyon 870 bin 610 liraya yükseltti. Konya Şeker, listenin ilk ellisindeki en büyük tarımsal sanayi kuruluşu olarak da dikkat çekti. Sıralamada Konya Şeker’in pandemi yılında da bir basamak yükselmesini ve ilk 500 sanayi şirketinin ortalama büyüme oranından yaklaşık yüzde 6’lık daha iyi bir performans sergilemesini değerlendiren Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, salgın nedeniyle olağan dışı bir süreç geçirildiğini, Konya Şeker’in ise olağan çalışma performansını tekrarladığını vurguladı. Konuk şunları söyledi:

“Bu olağanüstü süreçten en çok etkilen sektörlerden biri de gıda sektörüdür. Gıdanın toplu tüketildiği ve toplu alım ile satışların yapıldığı yerlerin de faaliyetlerini normal zamanlardaki gibi sürdürememesi, hatta zaman zaman bazılarının tamamen kapanması hem toplam gıda talebini hem de gıda satış kanallarımızı etkiledi. Anadolu Birlik Holding, grup olarak bu olağan dışı sürece en iyi tepki veren ve çözüm üreten şirketlerden biri oldu. Üretimimizi azaltmamak için hem satış kanallarımızı sürece göre esnettik, sürece uygun alternatifler ekledik hem de madem turist bize gelemiyor biz turiste ürünümüzü götürürüz diyerek ihracat kapılarını zorladık ve şükür Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergileyerek üretim kaybı yaşamadan pandemi yılını tamamladık. Türkiye’nin ilk 500’ündeki sanayi devleri üretimden satışlarını yüzde 15,3 arttırmış. Konya Şeker yüzde 21 arttırmış. Bir diğer grup şirketimiz Panagro yüzde 19,1 arttırmış. Her iki şirketimiz de ilk 500 sanayi kuruluşu büyüme ortalamasının hissedilir oranda üstünde bir büyüme performansı sağlamış. Bizim üretimdeki büyümemiz üreticinin de büyümesi demektir. Bizim daha çok ürettirmemiz demektir ki, biz sıralamalardan parasal değerlerden çok işin o kısmını önemsiyoruz. Pandemiye rağmen üretim de kayıpsız yıl bizim için her şirketten daha önemlidir çünkü biz bir üretim zincirinin son halkasıyız. Bizim fabrikalarımız üretimde ve satışta kayıp yaşarsa tarladaki üretim de etkilenir. Yani biz ne kadar çok üretirsek tarla da o kadar çok üretir. İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yaptığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması üretimden satışlara göre yapılan bir değerlendirme. Bu değerlendirmede şirketlerin üretim ve satış performansı ölçülüyor. Biz bu araştırmada amiral gemimiz Konya Şeker ile ilk 50’nin değişmezi haline geldik, sürekli ve sürdürülebilir büyüme performansımız ile de sanayi devleri arasındaki pozisyonumuzu pekiştirdik. Listede hem ilk 500’de hem de ikinci 500’de birden fazla şirketimizle yer alan ender gruplardan biri, kooperatif şirketlerden ise tek istisnayız. Yani bu özelliği ile de Konya çiftçisi, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ortakları listeye damga vurmuş, ekonominin etkin aktörü olmak için attıkları adımların sonuçlarını bu tabloya yansıttıklarıyla ispat etmiştir. Biz kurum olarak bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Bu tür çalışmalara listede kurumumuzun ismi yer aldığı için önem atfetmiyoruz. Bu tür çalışmalara kendi performansımızı ülkedeki sanayi kuruluşlarının performansı ile gerçekçi bir şekilde kıyaslama imkanı verdiği için önemsiyoruz. Her yapılan çalışmadan biz kendimize dersler çıkarıyor varsa eksiklerimizi giderecek önlemleri alıyor, performansımızla önde olduğumuz hususları daha da nasıl geliştirebileceğimize kafa yoruyor, yükselen sektörleri bu tablolarla teyit edip, o sektörlerde neler yapabileceğimize çalışıyoruz. Konya Şeker’in bu sıralamada yukarılara doğru tırmanması, ilk 50’nin değişmezi olması, sanayi devlerinin arasında pozisyonunu pekiştirmesi bir tesadüfün sonucu değildir. Konya Şeker kriz dönemlerinde ya da ekonomide yaşanan dalgalanma dönemlerinde bu listede bir parlayıp bir sönen şirketlerden de değildir. Konya Şeker son 18 yıldır istikrarlı bir şekilde yatırım yapıyor. Daha çok üretmek, daha çok ürettirmek için yatırım yapıyor. Bizim sloganımız belli, Konya Şeker ismini biz Türkiye’nin üreten gücü olarak tarif etmiştik. Bu bir inancın, iddianın ve hedefin ifadesiydi. Biz o iddia ve inancın gereği olarak hedefimizi her yıl bir önceki yıldan daha çok üretmek olarak belirledik. Bu iddia ve inançla yola çıkıp, hedeflerimizi de birer birer gerçekleştirince İSO’nun her yıl açıkladığı listede Konya Şeker’in istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmanması da zaten doğal bir sonuçtur” ifadelerini kullandı.

Konya Şeker’in Türkiye sanayisinin sadece belli bir coğrafi bölgede kurulu olursa gelişim gösterebileceği ya da başarılı olabileceği ezberini de, tarımsal sanayinin rantabl olmadığı yanılgısını da, çok ortaklı şirketlerle ilgili yanlış algıları da, kooperatif şirketlerin başarılı olamayacağı ön yargısını da son on yılda gösterdiği performansla yerle bir ettiğini, Anadolu’dan da, tarım sektöründen de sanayi devleri çıkabileceğini, kooperatif şirketlerin de başarılı olabileceğini tüm Türkiye’ye ispatladığını, bunun da İSO’nun açıkladığı sıralama ile teyit edildiğini belirten Başkan Recep Konuk, “İstanbul Sanayi Odasının her yıl yaptığı bu sıralama bir tespittir. Yani İSO ülkedeki sanayi kuruluşlarının bir yıllık fotoğrafını çekiyor. 2020 yılı için hazırlanan raporda Konya Şeker pandemi yılına, pandemi nedeniyle turistlerin gelememesi ve toplam gıda tüketimindeki düşüşe rağmen ilk 50’deki pozisyonunu korumakla kalmadı, Türkiye ortalamasının üstünde büyüyerek bir basamak da ilerledi ve ilk 50 içindeki 2 gıda şirketinden biri oldu. Bu bizim için bir gurur tablosudur. Otomotiv, petrokimya, enerji, metalürji, madencilik, dayanıklı tüketim malları şirketlerinin ağırlığını iyice arttırdığı ilk 50’de olağan dışı sürece rağmen Konya Şeker kendi normalini tekrarladı. İlk 50’nin kahir ekseriyetini teşkil eden kuruluşlar İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya ve İzmir’de yer alıyor. Bu önemli bir ayrıntıdır. Birçok ilden hiçbir sanayi kuruluşunun ilk 500’de yer alamadığı listede hem üst sıralarda Konya Şeker’in yer alması hem de Konya Sanayi Odası mensubu şirketlerin de Konya Şeker’e bu listede eşlik etmesi Konya’nın son 15-20 yılda aldığı mesafenin göstergesi ve verdiği moralle de yakalanan ivmenin sürdürülmesi açısından önemlidir. Bu sanayileşme yarışında önlerde koşmayı başaran Konya Şeker, ilk 50’nin gediklisi olmuş ve ilk 100’de ise tek kooperatif şirketidir. Bu önemlidir. Çok ortaklı şirketlere karşı yanlış bazı ön yargıları, ezber haline gelmiş yaklaşımları, Konya Şeker’in gösterdiği performans bozmuştur. Bir diğer ayrıntı, listenin üst sıralarında artık bir tarımsal sanayi kuruluşu vardır ve oradan kopmayacağını, daha da yukarılara tırmanacağını son yıllarda istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürerek ispatlamıştır. Bu da ülke tarımı ve tarım sektörü açısından son derece önemlidir. Biz bir ezberi bozduk, yolu açtık. Şimdi beklentimiz bizim açtığımız yoldan çok daha fazla kooperatif şirketinin geçmesidir. Çok daha fazla tarımsal üretimle ve üreticiyle iç içe tarımsal sanayi kuruluşunun o yolda yürümesidir.”