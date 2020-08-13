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Kontrolden çıkan süt tankeri devrildi
KONYA’NIN EMİRGAZİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN SÜT TANKERİ DEVRİLDİ. YARALANANIN OLMADIĞI KAZADA TANKERDE BULUNAN SÜTLERİN BÜYÜK KISMI DÖKÜLDÜ.
KONYA 13.08.2020, 09:50 13.08.2020, 10:59
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Konya’nın Emirgazi ilçesinde kontrolden çıkan süt tankeri devrildi. Yaralananın olmadığı kazada tankerde bulunan sütlerin büyük kısmı döküldü.
Kaza, Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirgazi ilçesi yönünden Aksaray ili yönüne seyir halinde olan Veli Ö. idaresindeki 68 HY 181 plakalı süt tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tanker şarampole devrildi. Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, tankerde bulunan 16 bin litre sütün yarısından fazlası araziye döküldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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