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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA 19.09.2021, 14:58
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (51) idaresindeki 42 M 3992 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak şarampole düşen otomobil taklalar attıktan sonra durabildi. Kazada adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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