Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Karacadere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat S. (41) idaresindeki 42 KJ 122 plakalı otomobil, sürücünün viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Suat S., olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.