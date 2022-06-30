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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA 30.06.2022, 16:47
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Ankara-Niğde otobanında seyir halinde olan Rahman Y. (35) idaresindeki 34 CNF 345 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Rahman Y. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

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