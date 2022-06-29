banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.

KONYA 29.06.2022, 17:40
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. yönetimindeki 42 BFT 74 plakalı açık kasa kamyonet, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bölünmüş yolda refüj boşluğuna devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu