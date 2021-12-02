KONESOB’un ‘Esnaf Güvenli Bilişimle Güçleniyor’ projesi hayata geçiyor

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (KONESOB), Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) “2020 Yılı İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uyguladığı ’Esnaf Güvenli Bilişimle Güçleniyor’ projesinin bilgilendirme ve açılış etkinliği gerçekleştirildi.

KONESOB Toplantı Salonunda yapılan Esnaf Güvenli Bilişimle Güçleniyor Projesi genel olarak mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılmasını amaçlıyor. Bunun yanında esnaf ve sanatkarların dijital becerilerini güçlendirerek değişen tüketici tercihlerine uyum sağlamalarına katkı verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelişmiş bilişim laboratuvarı kurularak öğrenci ve eğiticilere ileri düzey bilişim eğitimleri düzenlenecek, KONESOB bünyesinde bir bilişim sınıfı oluşturulacak. Bu sınıfta; esnaf ve sanatkar ve KOBİ’lere yönelik olarak dijital dönüşüm, e-ticaret, güvenli internet konularında eğitim programları düzenlenecek, gençler için girişimcilik eğitimleri düzenlenecek, çıraklık ve mesleki eğitimin Konya’daki mevcut durumunun, sorunlarının, gelişmeye açık yönlerinin tespitine yönelik bir çalışma grubu kurulacak ve bir rapor hazırlanacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Esnaf Güvenli Bilişimle Güçleniyor Projesinin başvuru sahibi KONESOB, ortağı ise Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir. Projenin süresi 18 aydır. Esnaf ve sanatkarlarımızın interneti daha etkin kullanması, sanal ortamda kendini tanıtabilmesi ve kolay ulaşılabilir konuma gelmesi, internet üzerinden alışveriş için bilgi ve teknik açıdan desteklenmesi giderek daha da önemli hale gelecektir. KONESOB olarak bu dijital dönüşüme esnafımızın uyum sağlaması için çeşitli projeler üretiyoruz. KONESOB Esnaf Mesleki ve Sosyal Gelişim Merkezi kurulması çalışmamıza özel bir önem veriyoruz. Bu merkezi esnafımızın kullanımına sunarak hem mesleki eğitim hem de sosyal gelişim ve dayanışma açısından çok önemli kazanımlar elde edeceğiz” dedi.

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı da proje detayları hakkında bilgiler vererek, “Bu proje, hem esnafımızın dijital dönüşümlerine katkılar sunacak olması hem de bölgemizin sahip olduğu insan kaynağının daha da donanımlı hale getirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Hayata geçirilecek bu proje ile KONESOB ve Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulacak ağ programcılığı ve siber güvenlik laboratuvarı ile bilişim sınıflarında yenilikçi model ve yöntemlerle eğitimler verilmesi ve bu sayede esnaf, sanatkar ve KOBİ’lerin değişen tüketici tercihlerine uyum sağlama becerileri kazanması hedeflenmektedir” diye konuştu.

Programda ayrıca Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Daire Başkanı Yaşar Kahraman da konuşma yaptı.