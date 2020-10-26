KONESOB’tan Konyalı çıraklara hijyen seti
TESK VE UNICEF ÇOCUK HAKLARI VE İŞ İLKELERİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE, KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNİN (KONESOB) KATKILARIYLA, ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİ TARAFINDAN BELİRLENEN VE MESLEK ÖĞRENEN ÇIRAK VE AİLELERİ TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE HİJYEN SETLERİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
TESK ve UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı çerçevesinde, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KONESOB) katkılarıyla, Çıraklık Eğitim Merkezleri tarafından belirlenen ve meslek öğrenen çırak ve aileleri tarafından kullanılmak üzere hijyen setleri dağıtımı gerçekleştirildi.
Dağıtım öncesi KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak bir konuşma yaptı. Geleceğin ahi ustası adayı çırakları önemsediklerini belirten Başkan Karabacak, “
“84 meslek odası ve 58 bin esnaf ve sanatkar üyesi bulunan KONESOB olarak geleceğin esnaf ahi ustaları olacak siz çırak kardeşlerimizi önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere resmi olarak 2018 yılına kadar 30 yıl Kırşehir’de gerçekleştirilmiş olan AHİLİK Haftası ödül törenlerinde Konya’mız maalesef hiç ödül alamamıştı. KONESOB olarak şükürler olsun ki göreve geldiğimiz 2018 yılından itibaren 2018 Türkiye Ahisi, 2019 yılında Türkiye Kuaför Ahi Çırağı ve yine 2020 yılında da Yılın Türkiye Marangoz Ahi Çırağını Konya’mızdan siz çırak öğrencilerimizin arasından seçerek üç yıl üst üste büyük bir başarıya imza attık, inşallah atmaya da devam edeceğiz. KONESOB olarak her bir çırağımıza yılın ahi çırağı adayı gözüyle bakmaktayız. Zor bir süreçten geçtiğimiz pandemi döneminde bu hijyen setlerinin sizlere verdiğimiz manevi desteğin bir göstergesi olacağını ümit ederken, her birinizin bizler için değerli olduğunuzu bilmenizi istiyorum” dedi.
İçeriğinde dezenfektan malzemeleri, sabun, maske ve virüsten korunma yollarını anlatan bilgilendirme metinlerinin yer aldığı hijyen kolileri Konya merkezde meslek öğrenen çıraklara KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, oda başkanları ve yöneticileri tarafından teslim edildi.
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