banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor

KONESOB’tan ilçelerdeki odalara eğitim semineri

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Üzümlü, Derbent meslek odalarına mesleki yeterlilik eğitim semineri verildi.

KONYA 28.09.2021, 10:26
KONESOB’tan ilçelerdeki odalara eğitim semineri

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Üzümlü, Derbent meslek odalarına mesleki yeterlilik eğitim semineri verildi.

KONESOB tarafından, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen ve Konya’da ilk kez uygulanan KONESOB VOC-Test Merkezi projesi ve Ahilik Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Merkezimizin hizmetleri, Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Üzümlü, Derbent meslek odalarının başkanları, genel sekreter ve yönetim kurulu üyelerine anlatıldı.

Eğitimde proje hakkında detaylı bilgiler veren KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Avrupa Birliği tarafından desteklenen KONESOB VOC - Test merkezi projesi kapsamında, birliğimiz bünyesinde ulaştırma sektöründe 5 meslek dalında olmak üzere, mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili bir belgelendirme merkezi kurduk. KONESOB olarak esnaflarımızın, firmalarımızın ve çalışanlarının mesleki yeterlilik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve merkezimizden alacakları yeterlilik belgeleriyle işlerini devam ettirmelerine büyük önem veriyoruz. Konya merkezdeki Oda Başkanlarımız, Genel Sekreter ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın yanı sıra ilçelerimizdeki odalarımıza da Ahilik VOC-TEST merkezi projesi hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca yakında TÜRKAK ve MYK denetimleri sonrasında belgelendirme yetkisi alacak olan Ahilik Belgelendirme Merkezi ile ilgili MYK süreçlerinde her konuda esnafımızın ihtiyaçlarını giderecek ve ilgili mesleklerde MYK belgesi vermeye başlayacağız” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0